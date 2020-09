Süper Lig'in açılış haftasının kapanış maçında Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı.



Hatayspor'un 53 yıllık kulüp tarihindeki ilk Süper Lig golünü 36. dakikada Selim Ilgaz attı. Helder Barbosa, 90. dakikada attığı golle Hatayspor'un galibiyetini perçinledi.



Bu sonucun ardından Hatayspor, lige 3 puanla başlamış oldu. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise sezona puansız başladı.



Hatayspor, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verkaçında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Barbosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Atakaş Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz (Dk. 66 Mirkan Aydın), Isaac, Selim Ilgaz (Dk. 73 Barbosa), Ribeiro, Rayane (Dk. 90 Soner Örnek), Diouf (Dk. 66 Traore)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Dk. 87 Da Silva), Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Cemali Sertel), Mahmut Tekdemir (Dk. 71 Berkay Özcan), İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic (Dk. 46 Kerim Frei), Demba Ba, Crivelli (Dk. 78 Enes Karakuş)

Goller: Dk. 36 Selim Ilgaz, Dk. 90+1 Barbosa (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Caiçara, Dk. 54 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 89 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)