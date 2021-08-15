Son şampiyon Atletico Madrid galibiyetle başladı

Son şampiyon Atletico Madrid, yeni sezonun ilk maçında Celta Vigo'yu deplasmanda devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Son şampiyon Atletico Madrid galibiyetle başladı
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15 Ağustos 2021 20:30
İspanya Ligi'nde ilk hafta maçında Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio de Balaidos'ta oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Atletico Madrid oldu

Atletico Madrid'in golleri 23. ve 64. dakikada Angel Correa'dan geldi. Celta Vigo'nun golünü 59. dakikada penaltıdan Iago Aspas kaydetti.

Celta Vigo'da Emre Mor ve Okay Yokuşlu maç kadrosunda yer almadı.

Atletico Madrid'de maça yedek başlayan Luis Suarez, 65. dakikada Angel Correa'nın yerine oyunda dahil oldu.

Luis Suarez'e son dakikalarda yapılan bir faul ardından gergin anlar yaşandı. Gerginliğin ardından Celta Vigo'da Hugo Mallo, Atletico Madrid'de ise Mario Hermoso 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Lige 3 puanla başlayan son şampiyon Atletico Madrid, gelecek hafta Elche'yi ağırlayacak. Celta Vigo, Osasuna deplasmanıan çıkacak.



 


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