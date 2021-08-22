Son şampiyon Atletico, bildiğimiz gibi devam ediyor!

İspanya La Liga'da 2. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Elche'yi ağırladı.



Wanda Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 39. dakikada Correa kaydetti.



Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Elche ise 1 puanda kaldı.



Atletico Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Elche ise Sevilla'yı konuk edecek.



