Son şampiyon Atletico, bildiğimiz gibi devam ediyor!

İspanya La Liga'da 2. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, konuk ettiği Elche'yi 1-0 mağlup etti ve sezona 2'de 2'yle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Son şampiyon Atletico, bildiğimiz gibi devam ediyor!
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22 Ağustos 2021 22:30
İspanya La Liga'da 2. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Elche'yi ağırladı.

Wanda Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 39. dakikada Correa kaydetti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Elche ise 1 puanda kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Villarreal'i ağırlayacak. Elche ise Sevilla'yı konuk edecek.


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