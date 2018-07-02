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Son karar: "Kendine kulüp bul Tolga Ciğerci"

Yeni sezon hazırlıklarına sakat gelen ve ağrıları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Tolga Ciğerci sabırları taşırdı.

Son karar: 'Kendine kulüp bul Tolga Ciğerci'
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02 Temmuz 2018 09:35
Geçen sezonun da son bölümlerinde sakatlığını gerekçe gösterip idmanlara çıkmayan gurbetçi orta saha oyuncusu, Fatih Terim'in gözünden düştü.

İmparator, senelik 2 milyon Euro garanti ücreti bulunan Tolga'yı 7 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına götürmeyi düşünmüyor.

Tolga'nın menajerine de yönetim tarafından haber gönderildi ve kulüp bulması istendi.

TOLGA CİĞERCİ ANTRENMANDA YİNE YER ALMADI

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına pazar günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah bir idman yapan sarı kırmızılılar, antrenmana hareket gelişimi üzerinde durulan bir çalışmayla başladı. Sonrasında koşu çalışmalarıyla devam eden sabah antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi.

Günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30'da gerçekleştirildi. İlk olarak kuvvet çalışmasıyla başlayan antreman, topla dayanıklılık çalışmaları üzerinde durularak devam etti. Antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan açma germe ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Antrenmana, Tolga Ciğerci katılmadı.

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