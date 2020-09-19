Son iki sezonun şampiyonları karşı karşıya: Başakşehir - Galatasaray

Başakşehir, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda sarı-kırmızılılarla karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Son iki sezonun şampiyonları karşı karşıya: Başakşehir - Galatasaray
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19 Eylül 2020 13:16
Son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

2020-2021 sezonu deplasmanda açan turuncu-lacivertli takım, ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılıları konuk edecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor.



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