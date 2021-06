Son hazırlık maçını kazandık! Bekle bizi İtalya

A Milli Takım, EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçını Almanya'da Moldova ile oynadı. Paderborn'daki Benteler Arena'da oynanan mücadelede kazanan 2-0'lık skorla A Milli Takımımız oldu.



A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.



EURO 2020 öncesinde son hazırlık maçının başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Takım, Moldova karşılaşmasını kazanarak, İtalya maçını beklemeye başladı.



Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, EURO2020'nin açılış maçında 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de İtalya ile Roma'da karşılaşacak.



ŞENOL GÜNEŞ 11'İ DEĞİŞTİRDİ



Hazırlık maçında Moldova ile Almanya'da karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'in tamamını değiştirdi.



Ay-yıldızlı ekibin Gine ile oynadığı son hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal'ın yerine bu mücadelede, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ilk 11'de görev yaptı.



Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür ve Kaan Ayhan yer aldı.



Ay-yıldızlı ekipte Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci ve Abdülkadir Ömür ise maç kadrosunda yer almadı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, sol ayağıyla şutunu çekti. Top, kaleci Celeadnic'ten döndü.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa uygun pozisyonda Merih Demiral kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Aynı dakikada Moldova'nın sağ kanattan gelişen atağında, Antoniuc ortasını yaptı, Damaşçan kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

34. dakikada milli takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı'nın Moldova ceza sahası yan çizgisi dibinden kullandığı serbest atışta ön direğe doğru hareketlenen Zeki Çelik topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Moldova'nın gelişen atağında, Damaşcan'ın pasıyla Türkiye kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Platica, sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...