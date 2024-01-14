Son hafta ders yapılmayacak mı? 2024 Son hafta yoklama alınır mı? 2023-2024 eğitim öğretim yılına devam eden milyonlarca öğrenci için meraklı bekleyiş başladı. Yılbaşı tatili ardından 1 günlük duruşa geçen okullarda eğitim öğretim aralıksız sürdü. Ocak ayına girişle birlikte öğrenci, öğretmen ve veliyi ilgilendiren son dakika açıklamaları peş peşe geldi. 2024 yılı okul tatillerini mercek altına alan öğrenciler 19 Ocak Cuma gününü iple çekmeye başladı. Eğitim öğretim yılının ilk döneminin biteceği 19 Ocak Cuma gününe sayılı gün kala öğrenciler okullarda son hafta ders yapılmayacak mı merak etti. Peki, 1 dönem son hafta yoklama alınır mı? MEB son hafta ders yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtları..

Gündemin en merak edilen konusu şüphesiz sömestr tatili oldu. 19 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında kapalı olan okulların son haftasına dikkat çekildi. Milli Eğitim Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. 19 Ocak Cuma günü başlayacak olan sömestr tatili öncesi son hafta ders işleyişi merak konusu oldu. Beklenen MEB son hafta kararı geldi. 81 ildeki tüm öğrenci ve öğretmenleri ilgilendiren MEB kararı öğrencileri sevindirdi. MEB'den son hafta ders yapılmayacak duyurusu geldi. Sömestr tatili öncesi son hafta olan 15-19 Ocak günleri arasında okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve derslerin iptal edileceği açıklandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü açıklaması ardından okullarda son hafta ders yapılmayacağı bilgisi verildi. 15 tatil öncesi son hafta öğrenci kulüplerinin faaliyetleri, kültürel etkinlikler, spor turnuvaları ve atölye çalışmalarına ayrıldı. 20 milyondan fazla öğrenci ve öğretmenin yer aldığı eğitim sisteminde sömestr tatili öncesi ders yapılmayacağını öğrenen öğrenciler bu kez okul son hafta yoklama alınır mı sorusuna yanıt aradı. Hemen belirtelim ki tüm kademelerde okulun son haftası yoklamalar alınıyor. Ancak sisteme kaydetme inisiyatifi idarece kullanılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlıyor. 14 Haziran 2024 Cuma günü karne alımıyla yıl kapanıyor.