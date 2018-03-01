İtalya Kupası yarı final rövanşında AC Milan, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi. 0-0'ın rövanşındaki karşılaşmanın 90 dakikası da 0-0 sona erdi.Uzatma dakikalarında da iki ekip skoru değiştiremedi ve 120 dakika 0-0 sonbuçlandı. Penaltılarda ise AC Milan, Lazio'yu 5-4 mağlup etmeyi başardı.AC Milan, penaltı atışlarının ardından İtalya Kupası'nda finale yükseldi.Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 120 dakika sahada kalırken, AC Milan adına 6. penaltı atışını gole çevirmeyi başardı.AC Milan, İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşı karşıya gelecek.