Son finalist TOFAŞ tecrübesine güveniyor

Mejia: "Kupa için iyi bir enerjimiz ve heyecanımız var"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Türkiye Kupası'na geçen yılın finalistliğinin tecrübesiyle gideceklerini belirterek, "Eğer yine final oynama şansı yakalarsak geçen seneden daha hazır olmak, daha iyi oynamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da yarın başlayacak 2018-2019 Erkekler Türkiye Kupası mücadelesi öncesi başantrenör Orhun Ene ile takım kaptanı Samuel Mejia'nın değerlendirmelerine yer verildi.Türkiye Kupası'nın çok değerli olduğunu kaydeden Ene, "Bu sezon kupada çok formda, çok kaliteli takımlar var. Formda bir Beşiktaş, iyi bir Galatasaray var. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, zaten kupanın favorileri. Bir de bizimle birlikte Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve iyi bir çıkış yakalayan Gaziantep Basketbol olacak. O nedenle 40 dakika iyi oynamak ve sonunda maçı kazanabilmek, bir başarı." değerlendirmesinde bulundu.Ene, geçen sezon Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselme başarısı gösterdiklerini hatırlattı.Sakatlığı süren Barış Ermiş'in iyileşip takıma dönmesi halinde eksik oyuncularının bulunmadığını aktaran Ene, şunları kaydetti:"Çeyrek finalde oynayacağımız Beşiktaş maçı, bizim açımızdan çok önemli olacak. İyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Geçen sezon, çok zorlu yollardan gelip finale kadar yükselmiştik ama kupayı alamadığımız zaman bunun bir anlamı yok. Eğer yine final oynama şansı yakalarsak geçen seneden daha hazır olmak, daha iyi oynamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız."TOFAŞ Basketbol Takımı Kaptanı Samuel Mejia da Türkiye Kupası için çok heyecanlı olduklarını vurguladı.Mejia, şu ifadeleri kullandı:"Türkiye Kupası, ligdeki ilk 8 takım için çok heyecanlı olacak. Türkiye Kupası, nerede olduğumuzu görmek ve kulüp adına bir kupa kazanmak için önemli bir şans olacak. Kupa için iyi bir enerjimiz ve heyecanımız var. Güzel bir sonuç alacağımızı umuyoruz. Türkiye Kupası'na geçen sezonun finalisti tecrübesiyle gideceğiz. Umarım bu turnuvada, geçen sezon kazandığımız tecrübeyi kullanırız. Eğer akıllı olup mental olarak kendimizi iyi hazırlarsak Türkiye Kupası'nda özel şeyler yapabiliriz.Çeyrek finaldeki rakibimiz Beşiktaş ile ligde oynadık ve zor bir mücadeleydi. Eminim bize karşı büyük bir hırs ile mücadele edeceklerdir. İki takımın da bir üst tura çıkmak için büyük bir mücadele ortaya koymasını bekliyorum. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Onları çok ciddiye alıyoruz. Çeyrek finalde çok büyük bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorum."TOFAŞ, kupanın çeyrek finalinde Beşiktaş Sompo Japan ile 14 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.