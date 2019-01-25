Son deprem(İzmir) kaç şiddetinde oldu! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem yaşadı

Son deprem İzmir'de kaç şiddetinde oldu sorusu, bir anda internette en çok aranan olay oldu. Peki deprem nerede ve kaç şiddetinde gerçekleşti? İzmir'de hissedilen deprem hakkında tüm detaylar...

25 Ocak 2019 23:30
Son deprem(İzmir) kaç şiddetinde oldu! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir deprem yaşadı
Son dakika! İzmir'de deprem oldu! İzmir'de hissedilen deprem kaç şiddetindeydi? Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul'da deprem oldu mu? İşte tüm detaylar...

SON DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ? TIKLAYIN

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege bölgesinden İzmirr'de deprem oldu.

KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.


DEPREM NEDİR? NEDEN DEPREM OLUR?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür. Depremler sismograf ile ölçülür. Bu olayları inceleyen bilim dalına da sismoloji denir. Depremin şiddeti Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı şiddetteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü şiddetteki depremler yıkıcı olabilir. Sarsıntının şiddeti Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvvetine etkilidir ve yer yüzüne yakın noktada gerçekleşen depremler daha çok hasar vermektedir.
Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler kendilerini bazen sallantı bazen de yer değiştirme şeklinde göstermektedir. Bazen yeryüzüne yakın bir noktada güçlü bir deprem gerçekleştiğinde tsunamiye sebep olabilir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak kayması ve volkanik aktiviteleri de tetikleyebilir.

Genel olarak deprem sözcüğü herhangi bir sismik olayın -Doğal bir fenomen olarak gerçekleşmiş veya insanların sebebiyet verdiği- ürettiği sismik dalgaları adlandırmak için kullanılır. Depremler genellikle kırıkların (fay hatları) çatlamasıyla oluşur. Bunun yanı sıra volkanik faaliyetler, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer testler sonucunda da gerçekleşebilir.

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