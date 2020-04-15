Son deprem bilgileri, Hatay depremi kaç şiddetinde salladı

AFAD'ın son dakika olarak aktardığı habere göre Hatay'da 4.7 şiddetinde deprem oldu! Gaziantep ve Adana şehirlerinde de deprem yoğun olarak hissedildi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğu ifade edilirken depremin saati de 10:40 olarak açıklandı. Deprem sadece Hatay'da değil Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Hatay'daki depremde can ve mal kaybının olmadığı ifade ediliyor.
#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akdeniz, 31.10 km. Yayladagi (Hatay)
Tarih-Saat : 15.04.2020, 01:38:00 TSİ
Enlem : 35.9821 N
Boylam : 35.5766 E
Derinlik : 27.45 km
Detay : https://t.co/V2noc0KICP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2020