Son dakikaların adamı Michy Batshuayi!

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, sergilediği performansla taraftarının sevgisini kazanmaya devam ediyor. Belçikalı futbolcu, Pendikspor karşısında 87. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirmeyi başardı.
Öte yandan Batshuayi'nin attığı gollerde ilginç bir detay ortaya çıktı.
85'DEN SONRA SAHNEYE ÇIKIYOR
Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'de kaydettiği son 4 golü karşılaşmanın 85. dakikasından sonra kaydetti.
Yıldız isim sırasıyla; Rams Başakşehir'e 90+4'ncü dakikada, Bitexen Antalyaspor'a 90+5'nci dakikada, Kasımpaşa'ya 90+6'ncı dakikada ve son olarak Pendikspor'a 87. dakikada gollerini attı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan Batshuayi, 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan Batshuayi'nin attığı gollerde ilginç bir detay ortaya çıktı.
85'DEN SONRA SAHNEYE ÇIKIYOR
Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'de kaydettiği son 4 golü karşılaşmanın 85. dakikasından sonra kaydetti.
Yıldız isim sırasıyla; Rams Başakşehir'e 90+4'ncü dakikada, Bitexen Antalyaspor'a 90+5'nci dakikada, Kasımpaşa'ya 90+6'ncı dakikada ve son olarak Pendikspor'a 87. dakikada gollerini attı.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan Batshuayi, 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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