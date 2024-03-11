Son dakikaların adamı Michy Batshuayi!

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin Süper Lig'de kaydettiği son 4 gol, 85. dakikadan sonra geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Son dakikaların adamı Michy Batshuayi!
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11 Mart 2024 00:51
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Michy Batshuayi, sergilediği performansla taraftarının sevgisini kazanmaya devam ediyor. Belçikalı futbolcu, Pendikspor karşısında 87. dakikada ağları sarsarak takımını öne geçirmeyi başardı. 

Öte yandan Batshuayi'nin attığı gollerde ilginç bir detay ortaya çıktı. 

85'DEN SONRA SAHNEYE ÇIKIYOR

Michy Batshuayi, Trendyol Süper Lig'de kaydettiği son 4 golü karşılaşmanın 85. dakikasından sonra kaydetti. 

Yıldız isim sırasıyla; Rams Başakşehir'e 90+4'ncü dakikada, Bitexen Antalyaspor'a 90+5'nci dakikada, Kasımpaşa'ya 90+6'ncı dakikada ve son olarak Pendikspor'a 87. dakikada gollerini attı. 

SEZON PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de bu sezon 34 maça çıkan Batshuayi, 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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