Son dakika: Ünlü oyuncu Kamil Renklidere...

Son dakika... Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan'la aynı filmde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmış 64 yaşındaki yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, hayatını kaybetti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, "Cenazesi bugün Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve aynı hastalıktan kaybettiği eşi Zinnur Hanım'ın yanına, Akçaalan Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi

08 Ekim 2018 17:13
Son dakika: Ünlü oyuncu Kamil Renklidere...
Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan'la aynı filmde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmış 64 yalındaki yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser ile mücadele eden ünlü yönetmenin cenazesi bugün Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Akay, "Türk sinemasının emektar ismi yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere'yi kaybettik. Kanser hastalığı ile savaşan Renklidere, maalesef mücadelesini kaybetti. Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Yunus Bülbül, Devran Çağlar ve Fulden Uras gibi isimlerin filmlerini çekmiş ve 'Terzi Baba' filmi ile 1998 yılında 'Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülmüştü. Cenazesi bugün 7 Ekim 2018 Pazar günü, Bodrum Turgutreis Yalı Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve aynı hastalıktan kaybettiği eşi Zinnur Hanım'ın yanına, Akçaalan Yukarı Mahalle Mezarlığı'na defnedilecektir. Mek,nı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberturk.com

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