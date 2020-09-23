(Son dakika umre haberleri) Umre ne zaman açılacak? Umre kaç para?

Son dakika umre haberlerine göre Hac ve umre tarihi ile birlikte umre kaç para belli oldu. Hac ve umre tarihleri için arayış zaman zaman artıyordu. Koronavirüs salgınından dolayı plan yapıp gidemeyen vatandaşlar, hac ve umrenin ziyarete açılacağı tarihi öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Hac ve umre ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için sınır kapılarının açılacağı tarih belli oldu. Dini ibadetlerini yapmak için müslümanlar bu tarihin açıklanmasını bekliyordu.2020 yılında yapılan açıklamada hacca gitme ücretinin 26 bin liradan başladığı belirtilmişti. Açıklanan yeni tarihten sonra hac kaç para olacağının resmi duyurusunun yapılacağı tahmin ediliyor.Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram'a yürüme mesafeli 14 günlük tur, 4 kişilik odada kişi başı 4 bin 650, 3 kişilik odada 4 bin 850, 2 kişilik odada 5 bin 250, 30 günlük tur ise 4 kişilik odada 5 bin 850, 3 kişilik odada 6 bin 250 ve 2 kişilik odada 7 bin 50 Suudi Arabistan Riyali (SAR) olacak.Servisli 35 günlük umre programına katılmak isteyenler, 4 kişilik odada kişi başı için 5 bin 500, 3 kişilik odada 5 bin 750, 2 kişilik odada 6 bin 200, 30 günlük turda ise 4 kişilik odada 5 bin 250, 3 kişilik odada 5 bin 450 ve 2 kişilik odada 5 bin 850 SAR ödeyecek.Servisli 20 günlük tur 4 kişilik odada kişi başı için 4 bin 550, 3 kişilik odada 4 bin 650, 2 kişilik odada 4 bin 900 ve 15 günlük tur ise 4 kişilik odada 4 bin 300, 3 kişilik odada 4 bin 450 ve 2 kişilik odada 4 bin 650 SAR olarak belirlendi.Suudi Arabistan 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından umre ziyaretlerine izin verileceğini açıkladı. Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerinin açılacağını duyurdu.1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.Suudi Arabistan, 4 Mart 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmuştu.Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs salgını yüzünden 2020 yılında hac ibadetinin yapılamaması nedeniyle kayıt yaptıranların haklarının 2021'e devredildiğini böyle açıklamıştı:"İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için ülkemizden 2.298.800 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. 9 Ocak 2020 tarihinde, ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83.430 vatandaşımızın isimleri belirlenmiştir.13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3. taksitlerini ertelemiştir.Diyanet İşleri Başkanlığımız, gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız, şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir.Kovid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.Bu çerçevede Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda;2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."Hac başvuruları ve hac kayıtları e- devlet kapısı üzerinden yapılacakHac başvuruları ve hac kayıtlarının e-devlet kapısı üzerinden yapılacağını vurgulayan Şahin, bu sezon başında ön kayıtlar esnasında e-devlet üzerinden zaten bir pratiklerinin olduğunu belirterek, bundan sonra özellikle kura çekildikten sonra kura sonuçlarının e-devlet üzerinden öğrenileceğini söyledi.Kayıtların başlayacağı 13 Ocak'ta her hacı adayının e-devlet kimlik doğrulama sistemi üzerinden acente ile mi Diyanet İşleri Başkanlığı ile mi gideceğini seçmesi gerekiyor.