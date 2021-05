(SON DAKİKA) TRT 1 Teşkilat 9. bölüm izle yeni bölüm son bölüm

TEŞKİLAT 9. BÖLÜM İZLE CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Teşkilat 9. bölüm izle TRT 1 ekranlarında hayranları tarafından merakla bekleniyor. İlk bölümleri izledikten sonra vatandaşlar Teşkilat 9. bölüm izle Pazar olarak beklentiye geçti. Pazar Teşkilat TRT 1 HD full tek parça kesintisiz yayın 9. bölüm ile birlikte yayınlanıyor. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 9. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday. TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak.Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.Kasım Firavi takasının ardından havada arızalanan uçak irtifa kaybetmeye başlar. Uçakta büyük panik yaşanır ve Yunanistan'a mecburi iniş yapılır. Bu durum krizin büyümesine neden olur çünkü Kasım'ın Yunanistan'a giriş yasağı vardır. Diğer yanda ekibin diğer üyeleri Ceren'i takip ederken fotoğrafları çekilir.Serdar ve Zehra, Kasım'la birlikte girdikleri pasaport kontrolünde gergin anlar yaşar. Uçak tamir edilene kadar havalimanındaki otelde kalmaya karar verirler. Yeğeni Kasım'ı taşıyan uçağının düşmediğini öğrenen Fadi hayal kırıklığına uğrar. Kasım'ın Türkiye'ye götürülmesini engellemek için Yunanistan'daki dostu Stefanos'tan yardım ister.Ekip fotoğraflarını çeken kişiyi yakalayıp karargâhta sorguya alır. Kurulan oyunla Ceren'in deşifre olmadığına ikna edilir. Bu sırada Şef, Ceren'e yeni görevini ileterek Serdar'ın başında olduğu ekibin deşifre edilmesini ister.Uçaktaki arızanın sabotaj kaynaklı olduğunun kesinleşmesi üzerine Fadi'nin peşlerinde olduğunu anlayan Serdar ve Zehra, ülkeyi bir an önce terk etmeleri gerektiğine karar verirler. Stefanos'un adamlarıyla birlikte otele gelmesiyle Yunanistan'dan çıkmak için zorlu bir kaçış planı uygulamaya konur.Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar.Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.Fadi'ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım'ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım'ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.Yönetmen: Yağız Alp AkaydınYapımcı: Timur Savcı & Burak SağyaşarYapım: TIMS&B ProductionsSenaryO: Teşkilat Yazı GrubuMüzik : Atakan IlgazdağUygulayıcı Yapımcı: Fatmanur SevinçGörüntü Yönetmeni: Aras DemirayGenel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur