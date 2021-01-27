(SON DAKİKA TRANSFER) Transfer ne zaman bitiyor, transferin biteceği gün 2021

Ne zaman transfer bitiyor, transferin sona ereceği son gün merakla bekleniyor ve taraftarlar takımlarının transferlerini son dakika takip ediyor. Taraftarlar transfer tarihleri konusunda araştırma yapıyor ve transfer dönemi ne zaman bitecek, transferin biteceği zaman, transfer dönemi tarihleri, transfer ne zamana kadar bilgilerini araştırıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamasını yaptı. Transfer dönemi bilgileri, 2. transfer tescil dönemi açıklamaları yer alıyor.Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi Süper Lig'in iddialı takımları transfer dönemini hızlı geçirmek istiyor. Transferin bitimine kısa bir süre kala taraftarlar transfer dönemi ne zaman bitecek açıklamasını merak ediyor. Yapılan araştırmalar sonucunda TFF'nin açıklaması akıllara geldi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye liglerinde transfer ve tescil dönemi başlangıcı 5 Ocak 2021 olarak belirtilmişti. Transfer dönemi bitişi ise 1 Şubat 2021 olarak duyuruldu.2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, bugün (17 Haziran 2019) başladı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi 2 Eylül 2019 Pazartesi günü sona erecek.2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.