SON DAKİKA: Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE, Trabzon Sivasspor

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Trabzon'un Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmalarda bordo mavili takımın üstünlüğü göze çarpıyor.
Trabzonspor, Sivasspor'u ağırladığı 16 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik elde ederken Sivasspor ise 2 kez galibiyete uzandı.
Geçen sezon iki takımın karşı karşıya geldiği mücadelelerde ise Trabzonspor evinde 2-1 kazanmış, Sivas'taki maçta ise maç 1-1 sona ermişti.
Trabzonspor Sivasspor maçı hakemi
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.
Sivasspor Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare
Trabzonspor'un hedefi 30 maç
Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.
33. randevu
Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği önceki 32 maçta bordo mavililerin üstünlüğü bulunuyor.
Karadeniz temsilcisi bu maçların 15'ini kazanırken Sivasspor'un ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunıyor. Bu maçların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 46 golüne Sivasspor 34 golle yanıt verdi.