SON DAKİKA: Trabzonspor Sivasspor maçı CANLI İZLE, Trabzon Sivasspor

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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede VAR hakemi olarak Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.

Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez

Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare

Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evindeki 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.

Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği önceki 32 maçta bordo mavililerin üstünlüğü bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi bu maçların 15'ini kazanırken Sivasspor'un ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunıyor. Bu maçların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Trabzonspor'un 46 golüne Sivasspor 34 golle yanıt verdi.