SON DAKİKA: Trabzonspor Gaziantep maçı CANLI İZLE, Trabzon Gaziantep

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18 Eylül 2022 16:56
SON DAKİKA: Trabzonspor Gaziantep maçı CANLI İZLE, Trabzon Gaziantep
Trabzonspor Gaziantep izleSpor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
TRABZONSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI, TIKLA






TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI HANGİ RADYODA?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Gaziantep FK'nin gol umudu Figueiredo

Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

3 oyuncu kart ceza sınırında

Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor Gaziantep maçı hakemi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

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Trabzonspor'un hedefi 3 puan

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok.

Gaziantep FK XI: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo.




Trabzonspor Gaziantep maçı öncesi son durum

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor. Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı. Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.

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