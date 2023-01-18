SON DAKİKA - SURVIVOR 2023 ELENEN İLK YARIŞMACI

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Survivor ilk elenen yarışmadı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın eleme konseyinde duyurduğu habere göre bu sezonun ilk vedası ortaya çıktı. Elenen yarışmacı sosyal medyada şok etkisi yarattı.Bilindiği gibi Survivor 2023 sezonunun ilk haftası sona erdi. İlk eleme heyecanının yapıldığı konseyde yarışmacılar eleme adaylarını seçti. Adaylar arasında en çok oy alan isim canlı yayında belli oldu.Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı ise, "Erken bir veda oldu. Beklentim daha uzun süre beraber olmaktı. Bu seyircilerimizin verdiği karar. Bize de sana başarılar dilemek ve teşekkür etmek düşüyor." sözlerini kullandı.Elenen ilk yarışmacı olan Ümit Erdim, Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra ilk sözlerini söyledi.Erdim'in oldukça üzgün olduğu gözlenirken "Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler." sözlerini kullandı.