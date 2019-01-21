  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."
  •  
    F.Bahçe'de flaş sözler; "1-1 kötü sonuç değil"
  •  
    Barcelona'dan şaşırtan K.P. Boateng transferi!
  •  
    "Beşiktaş'ın borcu var, biz Love ile anlaştık..."
  •  
    Stancu da geri döndü! Türkiye'de 55 transfer

SON DAKİKA: Süper Lig puan durumu, 19. hafta fikstürü

18. hafta sonrası Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Fenerbahçe'nin Bursaspor ile berabere kalması, Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'yı mağlup etmesinin ardından Süper Lig puan durumu ve 19. hafta fikstürü burada...

Kaynak: Sporx.com
SON DAKİKA: Süper Lig puan durumu, 19. hafta fikstürü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 22:07
Spor Toto Süper Lig 18. haftanın ardından puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Fenerbahçe'nin Bursaspor ile berabere kalması, Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'yı yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI
Akhisarspor 1-3 Beşiktaş
Yeni Malatyaspor 3-2 Göztepe
BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor
Antalyaspor 0-0 Kayserispor
Galatasaray 6-0 MKE Ankaragücü
Alanyaspor 2-0 Sivasspor
Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe
Kasımpaşa 0-1 Çaykur Rizespor

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)



DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için