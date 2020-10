(Son dakika Sis İstanbul) - Ne zaman İstanbul'da sis oldu? İstanbul'da sis ne zaman kalkacak?

25 Ekim 2020 Pazar günü özellikle TEM Otoyolu Hasdal geçişi, D-100 Karayolu Cevizlibağ, Haliç ve Okmeydanı geçişleriyle, Kemerburgaz'da yoğun sis etkili oldu. İstanbul genelinde gece saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de sis zaman zaman etkili oldu. Sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü.Uzmanlar 25 Ekim 2020 Pazar günükonusuyla ilgili resmi açıklama yayınlamadı.Tarım ve ulaşım, özellikle yatay ve düşey görüş mesafesinin çok önemli olduğu havacılık, basta olmak üzere birçok insan faaliyeti, çevre ve insan sağlığı, sisten önemli ölçüde etkilenir. Her yıl; karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığında sis nedeniyle pek çok can ve mal kaybı olmakta ve ulaşımda meydana gelen gecikmelerden dolayı birçok maddi kayıplar oluşmaktadır. Bu nedenlerle, gerek ekonomik yatırımlarda ulaşım açısından, gerekse şehirleşmede insan aktivitesi bakımından, bir bölgenin sis analizinin yapılması gereklidir.Son yıllarda akaryakıt fiyatlarında görülen aşırı artış yüzünden uçuş planlamaları son derece önem kazanmıştır. Birçok havayolu şirketi bu planlamayı eldeki mevcut işletmeyle ilgili diğer bilgilerle birlikte, en son meteorolojik bilgileri de kullanmak suretiyle çözmektedirler.1- Havanın alttan soğumasına bağlı yoğunlaşma: Bu yoğunlaşma tipi ile sis olayı meydana gelir.a- Hava kütlesi sisi: Hava kütlelerinin yatay yönde ve yavaş bir şekilde hareket etmesiyle oluşur.b- Kara sisi (radyasyon sisi) : Bu sis türü sıcaklık terslemesinin olduğu zamanlarda kara içlerinde yaşanmaktadır.c- Kıyı ve deniz sisi: Yatay hava harektleri sonucunda nemli havanın kendinden soğuk bir alandan geçerek kıyı ve deniz üzerinde oluşturduğu sislerdir.Ekosistem , çok çok hava hadiseler ı ortaya gelmektedir. İklim şartlarına bağlı olarak ilerleyen bu hava hadiseleri ndan birisi de, sis hadise ıdır. Sis, asli mana ıyla toprağa ulaşan buluttur.Sis, bir buluttur ve havada görülen buluttan yapı olarak hiçbir farkı bulunmamaktadır. Havadaki bulutun, toprak ya da deniz alçalmış durumuna sis adı verilmektedir.d- Yer şekli sis (Orografik sis): Az eğimli olan bölgelerde nemli havanın yamaç boyunca yükselip içindeki su buharını yoğunlaştırması sonucunda oluşur.e- Cephe sisi: Sıcak ve soğuk hava kütleleri belirli bir alanda karşılaşırlar ve böylece cephe sisi oluşmaktadır.- Sisli havalarda araç kullanırken sis farlarını açmak- Sisli havalarda trafikte ve yaya halde sorun yaşamamak adına, renkli ya da mümkünse fosforlu kıyafetler tercih etmek- Mümkünse sisli havalarda hava yolu ulaşımını tercih etmemeliyiz.- Hava alanları sis hava olayının zararlarından en az düzeyde etkilenmek adına sis etüdünü iyi yapmış olmalılardır.- Eğer sis hava ulaşımı sağlanırken gerçekleşirse, o uçağın sis olmayan yerdeki hava alanına inmesi sağlanır.- Hava alanları sisten korunmak adına, sis alanlarını soğuturlar.- Sis olan günlerde sokağa çıkılmamalı (mümkün olduğunca)- Deniz ve kara yolculukları için hızlı araç kullanılmamalıdır.- Sisten korunmak adına toplu kullanım alanları olan dış ortamlarda sesli ve ışıklı uyarı sistemleri geliştirilmelidirDiğer yandan meteorolojik bilgi ve verilerden yararlanarak havacılık açısından uçuş planının hazırlanması da, emniyetli konforlu ve rahat bir yolculuk için gerekli bir işlemdir. Bu şartlar göz önüne alınarak yapılan hava alanlarında uçuşlar daha güvenli ve konforludur.Bu nedenle, meteorolojik parametrelerin gözlemlenmesi amacıyla uluslararası sivil havacılık teşkilatının kriterlerine göre, her hava alanında ulusal veya uluslar arası meteorolojik bilgi taleplerini karşılayabilecek en az bir meteoroloji ofisinin bulunması zorunludur.Genel olarak sis, belirli bir yüzeyin üzerini kaplayan stratüs (st) bulutu veya yere inmiş stratüs bulutu olarak da tanımlanmaktadır .Sisin oluştuğu alanlarda hava kirliliği fazla ise astımlı hastalar ve yaşlılar için sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.