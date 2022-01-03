SON DAKİKA SİGARA ZAMMI) Yeni fiyatlar nedir? Sigaraya ne kadar zam geldi? (03 Ocak Pazartesi)

Sigaraya zam yapıldı ve 8 Aralık sigara zammı ne kadar olduğu açıklandı. Ülkemizde tüketim miktarı yüksek olan tütün ürünlerinden birisi olan sigara malesef sağlığa zararlı ancak kullananlar sigara fiyatlarının zamlı halini merak ediyor.Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış oranı yüzde 47 oldu.Zamlı fiyatlar açıklanması tiryakiler tarafından uzun süre bekleniyordu ve sigara fiyatları ne kadar oldu, JTI 8 Aralık sigara zamları, British Tobacco yeni sigara fiyatları, sigara zammı Phillip Morris fiyatları, sigaraya zam ne kadar güncel fiyat listesi açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz.Sigara tüketen vatandaşlar ve sigara satan bayiler yeni sigara zammı güncel fiyatlarının açıklanmasının ardından fiyatları değiştirdi. Buna göre yeni sigara zammı güncel fiyatları şöyle oluştu:2021 güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğuna ilişkin güncel zamlar belli oldu. Hem hem ÖTV hem de doların yükselmesinden kaynaklı zamların sigara paketlerine ne kadardan yansıyacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada sigaralara 2 TL zam yapıldığı belirlendi.8 Aralık sigara zammı sonrasında her bir sigara paketinin bundan böyle 2 TL zamlı olarak satışa sunulacağı belirtildi.Camel Uzun Fiyatı 15,00 TLCamel Kısa – Box Fiyatı 15,00 TLCamel Kısa – Soft Fiyatı 15,00 TLCamel White Fiyatı 15,00 TLCamel Brown Fiyatı 15,00 TLCamel Black Fiyatı 15,00 TLCamel Deep Blue – Uzun Fiyatı 15,00 TLCamel Deep Blue – Kısa Fiyatı 15,00 TLCamel Blue Fiyatı 15,00 TLCamel Dark Blue Fiyatı 15,00 TLCamel Line Fiyatı 15,00 TLCamel Rework Fiyatı 15,00 TLCamel Slender Fiyatı 14,50 TLCamel Slender Gray Fiyatı 14,50 TLWinston Uzun Fiyatı 16,00 TLWinston Kısa – Box Fiyatı 16,00 TLWinston Kısa – Soft Fiyatı 16,00 TLWinston Light – Uzun Fiyatı 16,00 TLWinston Light – Kısa Fiyatı 16,00 TLWinston Süper Light Fiyatı 16,00 TLWinston Süper Light Slim Fiyatı 16,00 TLWinston Light Slim Fiyatı 16,00 TLWinston One Fiyatı 15,00 TLWinston Dark Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Deep Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Xsence Blue Fiyatı 15,00 TLWinston Xsence One Fiyatı 15,00 TLWinston Slender Rework Fiyatı 15,00 TLWinston Slender 4 Fiyatı 15,00 TLWinston Slender 7 Fiyatı 15,00 TLChesterfield Fiyatı 14,50 TLChesterfield Blue Fiyatı 14,00 TLChesterfield Gray Fiyatı 14,00 TLChesterfield Mode Navy Fiyatı 14,00 TLL&M SİGARA FİYATLARI (Zamlı)L&M Uzun Fiyatı 14,50 TLL&M Kısa Fiyatı 14,50 TLL&M Blue Line Fiyatı 14,50 TLL&M Mode Red Fiyatı 14,00 TLMonte Carlo Fiyatı 14,50 TLMonte Carlo Slender Fiyatı 14,00 TLLD Fiyatı 14,00 TLRothmans Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLKent Blue Fiyatı 18,00 TLKent Gray Fiyatı 18,00 TLKent White Fiyatı 18,00 TLKent D Range Grey Fiyatı 18,00 TLKent D Range Blue Fiyatı 18,00 TLKent N Range Black Fiyatı 21,00 TLKent N Range Gray Fiyatı 21,00 TLViceroy Uzun (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 18,00 TLViceroy Kısa (Kırmızı, Mavi, Gray) Fiyatı 18,00TLViceroy Switch Fiyatı 18,00 TLViceroy Switch Mentollü Fiyatı 18,00 TLPall Mall Kırmızı Fiyatı 18,00 TLPall Mall Mavi Fiyatı 18,00 TLPall Mall Turuncu Fiyatı 18,00 TLPall Mall Siyah Fiyatı 18,00 TLPall Mall Amber Fiyatı 18,00 TLHD Blue Slims Family Fiyatı 12,00 TLHD Katıksız Red Kısa Fiyatı 11,50 TLHD Katıksız Red Uzun Fiyatı 11,50 TLHD Blue Kısa Fiyatı 11,50 TLHD Blue Uzun Fiyatı 11,50 TLPresident Kısa Fiyatı 11,50 TLPresident Uzun Fiyatı 11,50 TLPresident Katıksız Fiyatı 11,50 TLPresident Q Size (Red, White, Sea, Ocean Blue) Fiyatı 11,00 TLMedley Kısa Family Fiyatı 11,00 TLVigor Cerulean Kısa Fiyatı 11,50 TLVigor Cerulean Uzun Fiyatı 11,50 TLVigor Cerulean Slims Fiyatı 11,50 TLMMC Kısa Family Fiyatı 11,00 TLViolet Menthol Slims Fiyatı 15,00 TLHazar Kısa Family Fiyatı 10,00 TLPoint Blue Slims Fiyatı 10,00 TLWinner Slims Family Fiyatı 12,50 TLWinner Kısa TF – Rouge Fiyatı 11,00 TLTekel 2000 Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLTekel 2001 Fiyatı (Tüm Ürünler) 17,50 TLSamsun Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TLSamsun 216 Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TLMaltepe Fiyatı (Tüm Ürünler) 18,00 TLLucky Strike Fiyatı 11,50 TLVogue Mavi Fiyatı 14,00 TLVogue Yeşil Mentollü Fiyatı 14,00 TLAnadolu Sigara Fiyatı8,50 TLDavidoff Burgundy PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff Ivory PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff One PL Fiyatı 17,00 TLDavidoff Ivory Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff Blue Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff One Slims Fiyatı 18,00 TLDavidoff C-Line Blue Fiyatı 14,00 TLDavidoff C-Line Grey Fiyatı 14,00 TLImperial Classic Red SL Fiyatı 13,00 TLPolo Slims Blue Fiyatı 14,00 TLPolo Slims Grey Fiyatı 14,00 TLBianca Rose Slims Fiyatı 15,00 TLWest Blue KS Fiyatı 11,00 TLWest Blue SL Uzun Fiyatı 14,00 TLWest Grey KS Fiyatı 11,00 TLWest Navy Blue KS Fiyatı 11,00 TLWest One KS Fiyatı 11,00 TLWest Red KS Fiyatı 13,00 TLWest Navy Line Fiyatı 13,00 TLUzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.Sigara kullanan vatandaşlar sigara zamlarını merakla takip etti. Sigara üreticisi olan büyük firmalar Türkiye'de yeni sigara zammı yapılmasından sonra tüm firmalar artışları yansıtmak zorunda kaldı.Tiryakileri ilgilendiren sigara sammı sonrasında en ucuz sigara ne kadar araştırmasının yapılması güncel olarak görüldü. Tekel bayilerinde satılan en ucuz sigara fiyatının 17,5 TL olduğu belirtildi.Sigara zammından sonra en pahalı sigaranın 25 TL bandına ulaştığı belirtiliyor.