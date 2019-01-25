SON DAKİKA: Serdar Aziz'den flaş açıklama

SERDAR AZİZ'İN AÇIKLAMASI:

"KİMSE ARAMADI, RANDEVU TALEP ETTİM"

SÖZLEŞME FESHİ İÇİN YAPILAN O GÖRÜŞME

'da kadro dışı bırakılan, geleceği ile ilgili flaş açıklamayı yaptı. Sözleşme feshi ve Fenerbahçe'ye gitmesi gündemde olan Serdar Aziz, "Transfer görüşmelerine son verdim. Kulübümde çalışmalara devam edeceğim. Kulübüm ayrılmama yönünde karar aldım" ifadelerini kullandı.- "Bir gün dahi alacaklarımı talep etmedim"- "Kadro dışı kaldıktan sonra kimse aramadı"- "Açıklamayı kulüp yapması gerekirken, ben yaptım"- "Alacakların üzerine bir miktar bedelle anlaşmıştık"- "Fesih için anlaştık, tersini internet sitesinden öğrendim"Değerli spor kamuoyu'na;Daha önce yapmış olduğum açıklamamda sessizliğimi koruduğum gibi korumaya devam edeceğimide bildirmiştim. Fakat sessiz kaldıkça üretken zihniyetlerin oluşturduğu asılsız gündemler bu gün beni tekrar bir açıklama yapmak mecburiyetinde bıraktı. Günlerdir, sözleşmeli olduğum kulübüme alacaklarım için tebligat cekerek hukuksal işlem başlattığım konusunda büyük bir yaygara koparıldı. Kulübüme ilk geldiğim günden bugüne kadar, yani (25 OCAK 2019) tarihine kadar kulübümden alacaklarım için bırakın tebligat çekmek ve hukuki yollara başvurmak bir kenara, bir gün dahi sözlü olarak alacaklarımı talep etmediğimi ifade etmek isterim, bunun aksi ispat edilirseTransfer çalışmalarım ile ilgili de gerçekçi bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.. Almanya, Suudi Arabistan ve İspanya 'dan gelen bir takım tekliflerde ülke ve kulüp yapılarını değerlendirirken ara dönemden dolayı kısıtlı seçenekler olması sebebi ile tercih ettiğimiz koşullar oluşmamıştır. Menajerim yurt içinde transferimle ilgili sözleşmeli olduğum kulübümden müsaade alarak sadece tek bir kulüp ile görüşmüştür, bu görüşme yapılmadan önce ayrıca iki kulüp de bu müsaadeyi karşılıklı olarak teyit etmiştir. Bu görüşmelerle ilgili tüm detaylar ve bilgiler an ve an menajerim tarafından Sözleşmeli olduğum kulübüme iletilmiştir.Başkan yardımcımız, Kulüp avukatımız ve muhasip üyemiz ile birlikte ben ve menajerim 1 saat kadar toplantı yaptık,Nihai olarak özetlersek, kulübüm tarafından kulüp bulmam ve kadro dışı kalmam yönünde alınan karara ve isteğe saygı duydum, kulübüm tarafından fesih konuları ile ilgili isteklere de saygı duydum ve gerekli fedakarlığı yaptım, daha sonra kulübüm tarafından ayrılmamam yönünde alınan kararada saygı duyuyorum. GALATASARAY KULÜBÜ'nün sözleşmesi devam eden bir oyuncusu olarak, bugün itibarı ile daha fazla bir kaos ortamına sürüklenerek yıpranmamak adına tüm transfer görüşmelerine son verdiğimi kulübümde çalışmalarıma devam ederek , ilerleyen süreçlerde kulübüm tarafından alınacak olası kararlara sorumluluk bilinci ile saygı duyacağımı ifade etmek isterim."