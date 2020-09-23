SON DAKİKA: Samatta'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Yalan'

Fenerbahçe'nin bir numaralı transfer hedeflerinden olan Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta, Tanzanya TV'si Azam TV'ye açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve West Bromwich'ten bir teklif almadık. Hiçbir şekilde ne bizimle ne de Aston Villa ile iletişime geçilmedi"



F.BAHÇE, G.SARAY, BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF YOK



Samatta'nım Aston Villa'dan ayrılmak istemediği iddialarının gerçek olmadığını ifade eden Mzee Samatta, "Oğlum ile konuşuyorum ve bana Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan hatta West Bromwich Albion'dan teklif almadığını söyledi. Hiçbir takım, oğlumla konuşmadı ve hatta Aston Villa ile bu konuda bir iletişime geçilmedi" dedi.



Açıklamalarına devam eden Mzee Samatta, "Oğlum [Mbwana] Samatta ile konuştum ve bana Aston Villa'dan ayrılmak istemediğini ve Aston Villa'nın da kendisini göndermek istediğine dair bir bilgilendirme yapmadığını iletti" şeklinde konuştu.



SAMATTA: "HABERLER GERÇEK DEĞİL"



Samatta'nın medyadayı haberleri takip ettiğini ancak bu haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan baba Samatta, "Oğlum, bu haberleri takip ediyor ancak bunlar gerçek değil. Oğlum Samatta bana, "Kendisini isteyen bazı kulüplerin olduğunu ancak hiçbir anlaşma yapılmadığını ve ne menajerinin ne de kulübünün bu durumlardan haberinin olmadığını iletti" dedi.



Oğlum Samatta'nın tüm haberleri yalanladığını bir kez daha vurgulayan baba Samatta, "Oğlum, Aston Villa'da kalacağını ve bu takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu bana iletti. Samatta, Türkiye dahil hiçbir yere gitmeyecek ve İngiltere'de kalmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



SAMATTA İNGİLTERE'DEN AYRILMAYACAK



Samatta'nın Aston Villa olmasa bile kariyerine kesinlikle İngiltere'de devam edeceğini açıklayan bana Samatta, "Samatta bir Aston Villa oyuncusu ve kariyerine İngiltere'de devam edecek. Aston Villa'da forma bulamazsa başka bir ülkeye gitmeyecek ve yine İngiltere'de başka bir takımda oynayacak... Ama İngiltere'de oynayacak; başka bir ülkede değil. Samatta da biz ailesi de onun dünyanın en büyük ligi olan İngiltere'de olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



