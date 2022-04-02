Son dakika sahur kaçta, doğru sahur saati kaçtır? (02 Nisan Cumartesi)
Sahur kaçta diyerek doğru bilgiyi öğrenmek isteyenler araştırmalarını yapıyor. Gerçek bilgi olan sahur kaçta? sorusu oruç tutmak için yemek yenebilecek en son saati resmi olarak Diyanet İşleri'nin internet sitesinde açıklandı. İşte tüm detaylarıyla sahur saati
Sahura kaçta kalkılacak diyerek bir çok arama yapılıyor. Sahura kalkılacak saat kaç olacak? Sahur saat kaçta? Sahur saati bugün kaç? gibi sorular bir çok vatandaş tarafından merak ediliyor.
Ramazanda oruç tutmak için sahurda imsak saatini takip etmek gerekiyor. Hemen her il için değişen imsak saati sahura kaçta kalkılacak veya sahurda en son yemek yenecek saat dakika olarak bakmak önemlidir.
Sahur İstanbul için 05:11'de başlayacak, her gün yemek yenecek en son saat dakika olarak 2-3 dakika öne çekilecek. Yapılan saat hesaplamaları Diyanet İşleri'nin internet sitesinde bulunuyor.
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak idrak edilecek.
Ramazan Bayramı'nın son günü 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi 2022'de 27 Nisan Çarşamba idrak edilecek.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
2022 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN HANGİ GÜN?
Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi, 2. günü 10 Temmuz Pazar, 3. günü 11 Temmuz Pazartesi ve 4. günü ise 12 Temmuz Salı günüdür. 8 Temmuz Cuma Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gündür.
2022'de Ramazan ayının başlangıç günü 2 Nisan'dır. 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılarak oruç tutulacaktır. 30 Nisan Cumartesi günü ise 2022 yılının son orucu tutulacaktır.
SAHUR SAAT DAKİKA KAÇTA?
Sahura kalkmak isteyen vatandaşlar Ramazan ayı boyunca sahur saatlerini takip ediyor. Her gün 2-3 dakika öne çekilen sahur saati Ramazanda İstanbul için 05:11'de başlıyor.