SON DAKİKA: Roketsan tesislerinde patlama (7 Nisan 2020)

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama

Ankara Valiliği, Elmadağ'daki Roketsan tesislerindeki yakıt depolarında patlama meydana geldiğini, can kaybının olmadığı olayda 3 çalışanın hafif şekilde yaralandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:"Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır."Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Elmadağ'daki Roketsan tesislerinde meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.