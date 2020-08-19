Nuri Şahin, Antalyaspor'da

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Werder Bremen ile sözleşmesi biten milli futbolcu Nuri Şahin'i renklerine kattı.
31 yaşındaki milli futbolcu, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
31 yaşındaki milli futbolcu, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMAAntalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz." denildi.
🤝 Hoş Geldin @nurisahin
Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020