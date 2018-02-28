Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı geldi! Tatili var mı?

İstanbul'da kar yağışının başlamasının ardından binlerce kişi acaba tatil olur mu diye sormaya başladı. yanıt İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi. Şahin, "Gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil" dedi.Meteoroloji İstanbul'a bugün ve yarın için kar yağacağını duyurdu ve uyardı. Kent merkezinde yağmur etkili olyuyor. Bu nedenle herkes acaba tatil olur mu sorusunu soruyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirterek, "Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi. Şahin, yaptığı açıklamada, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilebileceği beklentisine girilmemesi gerektiğini söyledi.İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını vurgulayan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." dedi.Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuna ilişkin çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamamasıdır. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamalarıdır. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." diye konuştu.Meteoroloji'den uyarı geldi.Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi.Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, "İstanbul'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya'da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir" denildi.