Son Dakika Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? FLAŞ gelişme

Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mesut Özil transferi için tüm anlaşmayı sağlayan Fenerbahçe'de resmi imza atılıyor. Fenerbahçe, Mesut Özil transferiyle son yılların en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirecek.

19 Ocak 2021 15:49
Son Dakika Mesut Özil açıklaması! Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? FLAŞ gelişme
Fenerbahçe Mesut Özil transferi için resmi açıklamayı yaparken, Mesut Özil için kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklamasının da gelmesi bekleniyor. İşte Mesut Özil transferindeki son detaylar, yapılan açıklamalar...
Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil, Maç başı ve primler hariç senelik 4 milyon euro kazanacak. Öte yandan Fenerbahçe'de Mesut Özil maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak. Ayrıca 5 milyon euro imza parası Mesut Özil'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek. Bu arada Mesut Özil, Arsenal'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.

DIŞIİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN MESUT ÖZİL SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu

Mesut Özil'in transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı;

"MESUT BİZİ HEYECANLANDIRDI"

"Mesut Özil gibi bir dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Kendisini de heyecanlandırdı. Rüyası gerçekleşiyor. Alman Milli Takımı'na da katkı sağladı. Dünyanın en iyi takımlarında oynadı."

"BEN DE FENERBAHÇELİYİM"

Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. Tabii şu anda Alanyaspor ve Antalyaspor önceliğimiz fakat Fenerbahçeli olduğumuzu herkes bilir. Bu anlamda Mesut'un da çocukluk takımı, benim de

"HERKESİN GÖNLÜNDE BİR TAKIM VAR"

Fenerbahçe'ye geldiği için ayrıca mutluyum. Bundan dolayı Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu taraftarlarımız da alınganlık göstermezler. Herkesin gönlünde yatan bir takım var. Bundan dolayı hepimiz birbirimizi hoşgörüyle karşılamalı. Türk futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Örnek bir insan

"UMARIM İTİRAZ ETMEZSİNİZ"

Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a; "Umarım Mesut Özil'in Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine itiraz etmezsiniz. Problem çıkarmazsınız"

"Futbol dostluk için önemli bir araç, en son 3-3 Almanya ile berabere kalmıştık, gayet güzel bir maçtı. Löw de Fenerbahçe'de yetişti, Almanya Milli Takımı'na katkı sağlıyor, Mesut da bunun tersini yapıyor."

ZENIT MESUT ÖZİL GALATASARAY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.



MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçmek ve kendisini 3.5 yıllık sözleşmeyle Fenerbahçe'ye bağlayacak imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a ait özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık olarak 310 bin kişi canlı olarak takip ederek bu alanda da bir rekorun altına imza attı.

İstanbul'a gelişinin ardından FBTV'nin sorularını cevaplayan Mesut Özil, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık, tek Fenerbahçe için değil. Formamı giymeye, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan bir şey diyemiyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Fenerbahçe taraftarına teşekkür eden Mesut Özil, "Allah razı olsun Fenerbahçe taraftarından. Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük camia olduğumuzu. Gösterdiler yine. Çok mutluyum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL EN İYİ GOLLER VE ASİSTLER VİDEOSU (SKILLS) YOUTUBE İZLE



Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk görevi bıraktı Antalyaspor

Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk görevi bıraktı
Yılport Samsunspor, Mathias Coureur'i transfer etti Spor Toto 1. Lig

Yılport Samsunspor, Mathias Coureur'i transfer etti
Ali Koç'tan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret Fenerbahçe

Ali Koç'tan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a ziyaret
Beşiktaş'ın hedefi Odion Ighalo Transferler

Beşiktaş'ın hedefi Odion Ighalo
Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Karagümrük'e gitti
Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş sözler: 'Bizi ilgilendirmiyor' Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin gözdesi için flaş sözler: "Bizi ilgilendirmiyor"
Bilal Başacıkoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Trabzonspor

Bilal Başacıkoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu izle YouTube Gündem

Fenerbahçe Mesut Özil duyuru videosu! Mesut Özil Fenerbahçe transfer videosu izle YouTube
Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku resmi site Gündem

Mesut Özil Fener'de mi? Fenerbahçe Mesut Özil açıklaması oku resmi site
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
2

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
3

Hakan Çalhanoğlu'nun test sonucu pozitif
4

Sağlık Bakanı, günün verilerini açıkladı!
5

Samsunspor'dan Kovid-19 aşısı olan taraftarların stada alınması çağrısı
6

Barcelona'da kulüp başkanlığı seçimi ertelendi
7

Avustralya Açık öncesinde 24 tenisçiye karantina
8

Sağlık Bakanı açıkladı! İşte günün koronavirüs tablosu
9

Kick boksçu kız kardeşler turnuvalara evlerinin damında hazırlanıyor
10

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç hasta var?
yukarı ok