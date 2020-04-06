SON DAKİKA: MEB 2020 YSK konu açıklaması

YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum TYT

YKS 2. Oturum AYT

YKS 3. Oturum YDT

YKS'DE HANGİ KONULAR VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı Tatil Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından bugün bir açıklama yapıldı. TTK resmi internet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında , 2020 yılı YKS konularına yer verildi.Yapılan açıklamada Yükseköğretim Kurumları Sınavında çıkacak soruların konularına yer verildi. İşe Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yapılan açıklama:"2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadıKonuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." dedi.: 25 Temmuz saat:10:15: 26 Temmuz saat: 10:15: 26 Temmuz saat: 15:45TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan "(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4'te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E'de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E'yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.