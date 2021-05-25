(SON DAKİKA) Masumlar Apartmanı 35. bölüm TRT 1 HD izle

MASUMLAR APARTMANI 35. BÖLÜM İZLE TIKLAYIN

Yeni bölüm Masumlar Apartmanı ekranlarında 35. bölüm izle vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yayınlan son bölüm Masumlar Apartmanı 35. bölüm olarak geçiyor ve TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı günü yeni bölüm, Masumlar Apartmanı son bölüm, Masumlar Apartmanı 35 bölüm, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle, Masumlar Apartmanı tek parça kesintisiz imkanları yer alıyor.Masumlar Apartmanı 35. bölümün yayınlanacağı gün olan 25 Mayıs 2021 Salı günü geldi çattı. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 35. bölüm ekranlara 25 Mayıs Salı Salı günü geliyor. Bu yeni bölümde vatandaşlar yeni bölüm Masumlar Apartmanı neler olacak merak ediyor. Senaryosuyla dikkat çeken ve beğeni kazanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek.Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar. Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?2004 yılında basılan Madalyonun İçi kitabı Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan hikayelerin esin kaynağıdır. Yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben, Safiye, Han karakterleri de dahil olmak üzere bir tüm eser Madalyonun İçi kitabından alıntılanmıştır.1947 yılında Ankara'da doğan Gülseren Budayıcıoğlu, 1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış; Öğrenci iken TRT Ankara radyosunda ve televizyonunda kadrolu spiker ve sunucu olarak görev yapmıştır. 1973 yılında evlenmiş, sonrasında TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaparak üniversiteden ayrıldı. Bunun akabinde, Ankara'da 23 yıl boyunca serbest hekimlik yapan Budayıcıoğlu, hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı "Madalyonun İçi" isimli kitabını çıkardı.2005 yılında en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Budayıcıoğlu, hastaların sosyal güvencelerini doğrultusunda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı Ankara'nın ilk özel psikiyatri merkezini açarak Madalyon psikiyatri merkezinde kendisi gibi başarılı hekimler ile çalıştı.Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olması özelliğini taşıyan merkez; ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği düzeyde olduğu için de önemli bir yer edindi.2008 yılında "Günahın Üç Rengi", "Hayata Dön" ve "Kral Kaybederse" isimli eserlerini yayınladı.2013 yılında Madalyon Psikiyatr Merkezinin Levent Şubesini açtı.Mesleki deneyimleri sonucunda yılların verdiği özel tecrübeleri herkesle paylaşmak adına kitaplar yayınladı ve Camdaki Kız romanından uyarlanan, gerçek bir hayat hikayesinin ele alındığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ardından Kırmızı Oda dizisi ve Masumlar Apartmanı dizisine de ilham kaynağı olacak! Tecrübelerini toplum ile paylaşarak çok boyutlu işlere imza atmaya devam eden Gülseren Budayıcıoğlu hekim kimliğinin yanı sıra, projeleri ile de takdir edilmektedir.İzle Masumlar Apartmanı 35. bölüm tek parça olarak Salı akşamı saat 20:00'de ekranlarda yerini alıyor. Yeni bölümüyle Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı günü TRT 1 ekranlarında seyirciyle yeniden buluşuyor. Masumlar Apartmanı 35. bölüm TRT 1 canlı izle, Masumlar Apartmanı izle, Masumlar Apartmanı TRT 1 tek parça, Masumlar Apartmanı yayın yeni bölüm, Canlı Masumlar Apartmanı son bölüm seçeneği ile detayları haberimizden okuyabilirsiniz.TRT ekranlarında Masumlar Apartmanı 25 Mayıs Salı Salı günü canlı yayın ile ekranlara gelecek. En çok sevilen dizilerin başında gelen Masumlar Apartmanı 35. bölüm 25 Mayıs Salı günü yayınlanıyor.