Son dakika... Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor.



Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 14.26'da olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurdu. Deprem, yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.





Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, kendilerini sokaklara attı.



Kırkağaç Belediye Başkanı açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi.







Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan son harita ise şöyle;







