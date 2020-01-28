Son dakika... Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre; Manisa'da saat 14.26'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırkağaç olan depremin derinliğinin 11.8 kilometre olarak açıklandı. Depremin İstanbul, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de de hissedildiği bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı ilk açıklamada herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığını açıkladı. Son dakika gelişmelerini aktaracağız...

28 Ocak 2020 14:50
Son dakika... Manisa'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye sallanmaya devam ediyor.

Manisa'da merkez üssü Kırkağaç olan bir deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 14.26'da olan depremin büyüklüğünü AFAD 4.8 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak duyurdu. Deprem, yer kabuğunun 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar, kendilerini sokaklara attı.

Kırkağaç Belediye Başkanı açıklamasında, "Bize intikal eden bir olay söz konusu değil" dedi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan son harita ise şöyle;



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