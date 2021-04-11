(SON DAKİKA) Kefaret 21. bölüm 11 Nisan 2021 Pazar izle

Arzu ameliyattan çıkar ancak durumu ciddiyetini korumaktadır. Bebeği ile çiftliğe yerleşen Meltem lehine tanıklık yapmayınca Zeynep, Arzu'yu öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilir. Ahmet, Arzu'ya yakın olabilmek için tedavi gördüğü hastanede işe başlar. Sinan gizli görevini tamamlayıp dönmüştür, cezaevinde çok zor günler geçirmekte olan Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu ile pazarlık yapmak zorunda kalır.

KEFARET 21. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Kefaret full 11 Nisan 2021 Pazar günü 21. bölüm saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.





Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 11 Nisan Pazar Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 21. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



KEFARET SON BÖLÜM İZLE







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