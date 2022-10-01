SON DAKİKA: Kayserispor Trabzonspor maçı CANLI İZLE, Kayseri Trabzon

Kayserispor Trabzonspor izle!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
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İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?
Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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VIDEO Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. SÜPER LİG MAÇLARINDA %7 EKSTRA KAZANÇ! TIKLA, İDDAA'DA OYNA Milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada evinde Gaziantep FK'yi 3-2 yenen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 7 hafta sonunda bordo-mavililer 13 puanla 7. sırada bulunurken, Yukatel Kayserispor ise 12 puanla 8. sırada yer alıyor. İlk 11'ler Kayserispor : Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic Trabzonspor : Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez Eksikler Kayserispor'da Ali Karimi ile Attamah bu karşılaşmada yer alamayacak. Trabzonspor'da Visca, Serkan Asan ve Dorukhan'ın yanı sıra ağrıları bulunan Djaniny ile tedavisi bitmeyen Bruno Peres maç kadrosunda yer almıyor. 51. kez karşı karşıya Trabzonspor ile Kayserispor, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında oynanan geride kalan 50 maçta Trabzonspor'un 31'e 7'lik üstünlüğü bulunurken 12 maç berabere sona erdi. Trabzonspor'un 94 golüne Kayserispor 51 golle karşılık verdi. Kayseri'deki durum Trabzonspor'un Kayseri'de oynadığı 25 maçta bariz üstünlüğü bulunuyor. Bordo mavili takım bu maçların 12'sini kazanırken 6 kez ise Kayserispor sahadan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Kayseri'de oynanan maçlarda Trabzonspor 31 gol kaydederken 23 golü ise Kayserispor kaydetti.