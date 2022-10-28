SON DAKİKA: Karagümrük Galatasaray maçı CANLI İZLE, GS Karagümrük

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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karagümrük - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 18 puanla 8. sırada başladı. Ligde yaptığı 10 maçın 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü yitiren VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor.
Eksikler
Karagümrük'te cezalı Ozdoev'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Burak Kapacak ve Kazım Kazım maç kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Yusuf Demir de maç kadrosunda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, son 3 maçında Adana Demirspor ve Corendon Alanyaspor ile berabere kalırken, Yukatel Kayserispor'a da mağlup oldu. Galatasaray, bu maçlarda elde edebileceği 9 puanın sadece 2'sini hanesine yazdırdı.
17. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, ligde daha önce 16 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 30 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.
Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğindeki maçlar
Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 8 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 17 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.
En farklı skorlar
Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.
Diagne'nin Pirlo'dan Galatasaray talebi
Daha önce Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, Salih Dursun, Caner Erkin ve Mbaye Diagne bugün sarı-kırmızılı takıma rakip olacak. Eski takımına karşı forma giymek isteyen Diagne'nin Andrea Pirlo ile görüşerek bu talebini ilettiği ifade edildi. Ancak bugünkü karşılaşmada forvette Borini'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Karagümrük çetinceviz
Galatasaray bugün galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor ancak işi çok da kolay olmayacak. Karagümrük Hatay ve Ümraniye'yi mağlup ederek üst üste iki maçını kazandı. Ayrıca geçen sezon deplasmanda oynanan maç da 1-1 bitmişti.
Galatasaray'da Muslera'ya uyarı: "İtiraz etme!"
Galatasaray'da teknik heyet oyuncularını Karagümrük maçına hazırlarken özellikle Alanyaspor karşılaşmasının ilk 30 dakikasını hatırlatıp o performansın altını çiziyor. Ayrıca hakem tartışmalarını bir kenara bırakarak futbola odaklanmaları için maç öncesinde bir uyarıda daha bulundu. Karagümrük maçı öncesinde Muslera'ya hakeme itiraz konusunda uyarı geldi. Uruguaylı kaleci, kart görmesi halinde haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olacak. Kerem'in de 3 sarı kartı bulunuyor.
Okan Buruk: "Alanya maçını unutun"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Karagümrük karşısında galibiyet beklediğini söyledi. Alanya maçının geride kaldığını ifade eden genç çalıştırıcı, "Haksız şekilde 2 puan kaybettik ama artık toparlanmamız gerekiyor. Karagümrük zorlu bir takım ve herkesin iki kişilik oynamasını bekliyorum" dedi. Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri durumunda 13. haftadaki Beşiktaş derbisinde formasını giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un iki oyuncusuyla özel olarak konuşup dikkatli olmaları ve kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.
Galatasaray'da hedef Dünya Kupası'na kadar fire vermemek
Galatasaray'da hedef Dünya Kupası arasına kadar olan süreçte oynanacak 3 maça çevrildi. Okan Buruk ve ekibi bu 3 maçlık süre zarfında 9 puan toplamak istiyor. Bu bağlamda ilk adım da bugünkü Fatih Karagümrük maçıyla beraber atılmak isteniyor. Sarı-kırmızılılar daha sonra ise sırasıyla çıkacağı Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanarak araya hem moralli hem de iddialı şekilde girmeyi hedefliyor. Böylece Dünya Kupası sonrası yeniden başlayacak lig yarışında daha güçlü olunması amaçlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları tüm hesaplarını buna göre yapıyor. Florya'da bütün planlamalar bu yönde yapılırken oyuncuların da kendi aralarında sürekli toplantılar düzenledikleri öğrenildi. Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis gibi takımdaki tecrübeli isimlerin bu toplantılara liderlik ettikleri belirtildi. Ayrıca Dünya Kupası'na kadar kalan sürede oynanacak 3 maçın da İstanbul'da olması bir diğer avantaj oldu. Lig maçları için İstanbul dışına seyahat yapmayacak olan Galatasaray'da doğrudan zirve rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'e alınacak galibiyetin puan kadar psikolojik bir üstünlük sağlayacağı da vurgulandı.