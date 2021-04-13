(SON DAKİKA İZLE) 190. bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni

Dizinin hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 190. bölüm canlı izle, son bölüm EDHO canlı izle detayları haberimizde. Yayınlanacak yeni bölümde canlı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son bölüm gelişmeleri yer alacak. Büyük bir izleyici kitlesi olan Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisi yeni bölümü 190. bölüm olarak ATV HD yayın ile canlı izleyebilirsiniz.

13 Nisan 2021 10:35
(SON DAKİKA İZLE) 190. bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni
Salı günleri ATV ekranlarında hayranlarıyla buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 13 Nisan 190. bölüm maraklı bekleyiş sürüyor. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yani kısaltmasıyla Edho son bolüm canlı yayın bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler ATV'de yayınlanan Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinin son bölümü için canlı 13 Nisan Salı günü ekran karşısına geçti.  

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölümü yeni bölüm olarak 13 Nisan 2021 Salı saat 20:00'de ATV'de canlı izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. BÖLÜM ÖZET İZLE



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZET
 Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

Heyecan fırtınasının soluksuz şekilde gözlerimize değdiği anlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm son bölüm izle, Edho canlı yayın 13 Nisan 2021 Salı, Bugün son bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz detayları haberimizde. Son bölüm Edho canlı yayın izlemek için izleyenler ekran başında yerini aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 13 Nisan 2021 Salı canlı yayın izle detayları için bugün son bölüm olarak ekran başına geçen izleyiciler saatin 20:00 olmasını merakla bekliyor.


EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) KONUSU NEDİR?

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...



Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir... Çakır ise iki çocuktan fazlasını istemektedir. Onun için boşanmak bir opsiyon mudur? Elbette hayır... Bu gerçeği bilen her iki kadın için savaş bir erkeği paylaşamamak değil hayatta kalma mücadelesi olacaktır.



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hızır Çakırbeyli'nin evi, İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer alıyor. Dizide tüm ciddi kararların alındığı masa sahneleri İstanbul Üsküdar'da Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekiliyor.

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