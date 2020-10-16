(SON DAKİKA HABERİ) - Twitter ne oldu? Twitter çöktü mü? Twitter bozuldu mu?

Twitter sayfası yenilenmiyor diyenlerin sayısı çoğunlukta, herkes nedenini araştırıyor. Sosyal medya platformu twitter üzerinde sayfanın yenilenmemesi, yeni twit atılamaması gibi sorunlar yaşanmaktaydı. Kullanıcılar "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok. Tekrar deneyelim." yazısını ekranda gördü ve nedenini birbirine sorgulamaya başladı.Twitter üzerinde yaşanan bu sorun milyonlarca kullanıcıyı bir anda şoke etti. Twitter tarafından sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.Twitter hesabı olanlar sosyal medya platformuna giriş yaptıklarında sorunla karşı karşıya kaldı. Sayfa akışı timeline yenilenmedği gibi yeni paylaşım yapılmasının da mümkün olmadığı görüldü.Twitter hesaplarının normalde yaptığı işlevini görmediği gece saat 00:30 sıralarında anlaşıldı. Resmi olarak henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmadığı için de tüm kullanıcılar meraklı bekleyişe geçti.