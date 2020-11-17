(SON DAKİKA HABERİ) - Sokağa çıkma yasağı oldu mu? Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma kısıtlaması

Koronavirüs önlemleri kapsamında toplanan Bilim Kurulu tavsiye kararlarını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı olacak mı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı gibi konularda merak edilen sorular yanıtını buldu. Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." dedi.Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareketleri kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı.Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık.Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."Sokağa çıkma yasağı devlet kararıyla vatandaşların belirli bir sebeple evlerinden dışarı çıkmasını kısıtlaması demektir. Özellikle 2020 Mart ayından sonra alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması yapılmıştı. Böylelikle koronavirüsün etkileri azaltılmaya çalışılmıştı.Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide corona virüsü tespit edildi.Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi corona virüsü ile enfekte oldu.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' dedi.Cumhurbaşkanlığı toplantısında, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği kısıtlayıcı tedbirleri görüşülerek karar bağlanacak. Bakan Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağı da toplantı sonunda yapılacak açıklama ile duyurulacak.