SON DAKİKA HABERİ: Playstation 5 kolu tanıtıldı (PS5 kontrol cihazı)

Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirildi.

PlayStation 5'i bu kadar yenilikçi ve güçlü bir platform haline getiren teknik ve donanım bileşenleri hakkında daha fazla bilgi duyurmaya başladık: ultra yüksek hızlı SSD, entegre özel G/Ç sistemi, ışın izlemeli özel AMD GPU ve son derece etkileyici 3D ses. PS5™ bu özelliklerle geliştiricilerin yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmalarını, geniş dünyalar oluşturmalarını ve tasarladıkları oyunlarda yeni oyun deneyimleri sunmalarını sağlayacak.



PS5'in teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla baş sistem mimarı Mark Cerny'nin geliştiricilerle ilgili ayrıntılı incelemesi için PlayStation Blog'u ziyaret edin.



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Playstation 5'in görünüşüne dair detaylar henüz ortaya çıkmasa da oyun kolu tanıtıldı. DualSense adı verilen oyun kolu, artırılmış tetik hissiyatıyla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Yeni kontrolcü DualSense'in şarj girişinin Type-C olduğu görülürken hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor.Playstation 5'in yaz aylarında lansmanının yapılarak ilerleyen aylarda satışa sunulması bekleniyor.Oyunseverlerin uzun süredir beklediği Playstation 5'in oyun kontrolcüsü resmen tanıtıldı.Yapılan duyuruda DualSense kontrol cihazının görselleri görücüye çıkarıldı. Onlarca tasarım arasından seçilen oyun kontrol cihazında Sony'nin radikal bir değişikliğe giderek beyaz renklerden oluşması dikkat çekti.Açıklamada yeni oyun kontrol cihazında titreşim seviyesinin Playstation 4'e oranla daha yüksek seviyede olduğu belirtilirken L2 ve R2 tuşlarının ise tuşa basma şiddetine göre oyunlarda farklı kombinasyonlar gerçekleştirmeye olanak sağladığı velirtildi.Üzerinde hoperlör ve mikrofon da olan yeni kontrol cihazı ile ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.