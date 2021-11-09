(SON DAKİKA HABERİ) Canlı Masumlar Apartmanı izle 46. bölüm TRT 1 HD izle

Masumlar Apartmanı izleyicisi yeni bölüm olarak 46. bölüm araştırmasına girişti. Yeni bölüm Masumlar Apartmanı izle arayan dizinin hayranları açısından bakıldığında 9 Kasım 2021 Salı saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında 46. bölüm yayınlanacak. Masumlar Apartmanı 46. bölüm konusu, Masumlar Apartmanı 46. bölüm izle, Masumlar Apartmanı tek parça 46. bölüm izle, Canlı Masumlar Apartmanı yayın, Masumlar Apartmanı son bölüm izle Masumlar Apartmanı canlı izle diyerek yapılan araştırmalar merakla bekleniyor.

09 Kasım 2021 23:17
(SON DAKİKA HABERİ) Canlı Masumlar Apartmanı izle 46. bölüm TRT 1 HD izle
Masumlar Apartmanı 46. bölüm ekranlara geliyor ve TRT 1 ekranlarında vatandaşlar yeni bölümü merak içerisinde bekliyor. Yeni bölümde Masumlar Apartmanı bir çok beklenen yenilik ve değişiklik ekranlara gelecek ve Masumlar Apartmanı 46. bölüm izle olarak yansıyacak.

Tek parça kesintisiz canlı yayın Masumlar Apartmanı 9 Kasım Salı günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yer alıyor.

MASUMLAR APARTMANI 46. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN   

 

MASUMLAR APARTMANI 46. BÖLÜM ÖZET

Gülben'in Esat'ın teklifini kabul ettiğini duyan Safiye için en güvendiği kale de yıkılmıştır. Bu evliliğin bu şekilde gerçekleşmesini engellemek içinse aklında farklı bir strateji vardır. Gülben ise Safiye'nin her şeyi bildiğinden habersiz, Esat'la evlilik hazırlıklarına başlar. Fakat içten içe kendini sorgularken ailesinden gizli evlenecek olmanın getirdiği yük onu kemirmeye başlar. Bir yandan da Safiye'nin oyunlarıyla tetiklenen korkuları kendini içinden çıkılmaz bir durumda hissetmesine yol açar. Han'ın gündemi ise sadece evdeki sorunlar değildir artık. Ceylan'la yüzleşmeye karar verir. Bir yandan da Rüya'nın üvey babası Vedat'la henüz işi bitmemiştir. Bu sırada sabah Gülben'in evden çıktığını fark eden Safiye, onun evlenmeye gittiğine inanır ve beklenmedik bir hamle yapar.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZET
Memduh'un Safiye ve Gülben için "Artık yardım almalarının zamanı gelmedi mi?" sözleri üzerine Han harekete geçiyor. Han, Gülben'i psikiyatriste götürüyor. Dizinin yeni bölümünde, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'da Doktor Hanım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Binnur Kaya konuk oyuncu olarak rol alacak. Gülben, Doktor Hanım'ın kliniğine gidecek.

MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLE NE ZAMAN?

Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 46. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 46. bölüm ekranlara 9 Kasım Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 46. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 9 Kasım Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 46. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm bekleyenler arasında 46. bölüm izle, Masumlar Apartmanı hangi gün, Masumlar Apartmanı ne zaman yayınlanacak? Masumlar Apartmanı 46. bölüm TRT 1 full izle seçeneklerini merak edenler bulunuyor. Merve Dizdar ile Ezgi Mola'nın başrol olarak oyunculuklarının yanı sıra senaryonun orjinalliği ve izleyicileri içine çeken ilginç konularıyla yayın hayatına başladığı günden bu yana ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nın 46. bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

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