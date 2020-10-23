(Son dakika gelişmesi) - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı olacak mı söylentileri ortaya çıktı ve bunun üzerine resmi açıklamalar yapıldı. Resmi açıklamalara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı gündemde yok. Ancak Türkiye'deki koronavirüs vakalarını artmaları sebebiyle yeni önlemlerin gelebileceği söyleniyor. Peki yeni önlemlerden birisi haftasonu sokağa çıkma yasağı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı var mı? detaylı bilgileri için haberimizi okuyabilirsiniz...

23 Ekim 2020 08:34
(Son dakika gelişmesi) - Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Tekrar sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak konusu. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konu ile ilgili Twitter'da bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, katıldığı bir televizyon programında corona virüsü ile ilgili ilave tedbirlerin gündemde olmadığını açıkladı.

HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Türkiye'de 21 Ekim tarihinde 2 bin 13 kişide corona virüsü tespit edildi.

Açıklanan son verilerle birlikte Türkiye'de bu zaman kadar 353 bin 426 kişi corona virüsü ile enfekte oldu.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Reuters kaynaklı "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir" haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN TÜRK'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' dedi.

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