SON DAKİKA GELİŞMESİ - 23 Ekim Askerlik yeri sonuçları, Askerlik sorgulama ekranı



ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER



Sülüs kağıdının alınması

Sevk belgesi olarak da geçen sülüs kağıdının alınması, ilk atmanız gereken adım. Belgeyi e-devlet kapısından temin edebilirsiniz. İnternetten yapılan işlemlerde belge sadece bir kere alınabiliyor. Belgenin çıktısını almadan önce bir depolama alanına kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu belge olmadan birliğe teslim olunamayacağı için belgenin mutlaka yanınızda olması şart.



Yol ve iaşe bedelinin alınması

Askere gidecek olan kişilere yol ve iaşe bedeli altında bir ödeme yapılır. Bu ödemenin miktarı kişinin resmi kurumlarda görünen adres bilgileri ve askere gideceği yer arasındaki mesafeye göre belirlenir. Adlarına yol ve iaşe bedelleri yatanlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ile ödemelerini alabilirler. PTT bankamatik kartları olanlar ise doğrudan yol ve iaşe bedellerini ATM'lerden çekebilirler. Talep edenler askerlik dönemleri boyunca kullanmak için kendilerine PTT kart çıkartabilirler. Adrese dayalı nüfus kaydına göre askere gidecekleri bölge arasında fazla mesafe olanlara bir de yol izni hakları bulunuyor.



Tazminat ve işten çıkış işlemlerinin tamamlanması

Askerlik için iş çıkışı verenlerin kıdem tazminatı saklı tutulmuştur. Askerlik nedeniyle işten çıkışınızı verdikten sonra kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bedelli askerlik yapanlar için bu şart geçerli değildir. Onlar askerlik süreleri boyunca iş yerlerinden ücretsiz izin alabilecekler.



CELP VE TERHİS NE DEMEK?



CELP NEDİR?



çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma. Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.



TERHİS NEDİR?



Terhis, askerlik ödevi sürelerini bitirenleri ordudan bırakma anlamına geliyor.



Sevk belgesi olarak da geçen sülüs kağıdının alınması, ilk atmanız gereken adım. Belgeyi e-devlet kapısından temin edebilirsiniz. İnternetten yapılan işlemlerde belge sadece bir kere alınabiliyor. Belgenin çıktısını almadan önce bir depolama alanına kaydetmenizi tavsiye ederiz. Bu belge olmadan birliğe teslim olunamayacağı için belgenin mutlaka yanınızda olması şart.Askere gidecek olan kişilere yol ve iaşe bedeli altında bir ödeme yapılır. Bu ödemenin miktarı kişinin resmi kurumlarda görünen adres bilgileri ve askere gideceği yer arasındaki mesafeye göre belirlenir. Adlarına yol ve iaşe bedelleri yatanlar üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan bir kimlik kartı ile ödemelerini alabilirler. PTT bankamatik kartları olanlar ise doğrudan yol ve iaşe bedellerini ATM'lerden çekebilirler. Talep edenler askerlik dönemleri boyunca kullanmak için kendilerine PTT kart çıkartabilirler. Adrese dayalı nüfus kaydına göre askere gidecekleri bölge arasında fazla mesafe olanlara bir de yol izni hakları bulunuyor.Askerlik için iş çıkışı verenlerin kıdem tazminatı saklı tutulmuştur. Askerlik nedeniyle işten çıkışınızı verdikten sonra kıdem tazminatınızı alabilirsiniz. Bedelli askerlik yapanlar için bu şart geçerli değildir. Onlar askerlik süreleri boyunca iş yerlerinden ücretsiz izin alabilecekler.çağı gelenleri askerlik ödevine çağırma. Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.Terhis, askerlik ödevi sürelerini bitirenleri ordudan bırakma anlamına geliyor.

Askerlik yeri sonuçları 23 Ekim 2020 olarak açıklanıyor. Askere gidecek yükümlüler sevk tarihlerini öğreneceklerini askerlik sorglama ekranına ulaşmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Askere gidecek olanlar ise tarihleri araştırmaya başladı. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.Askerlik sev tarihleri yapılacağı tarih resmi olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak.Salgın sebebiyle uzun süredir netlik kazanması beklenen "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun bugün yapılacak açıklama ile cevap bulması beklenirken askerlik adayları tarafından yanıtı araştırılan bir başka soru ise "E-devlet askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?" Haberimizin detaylarından askerlik yerleri ne zaman belli oluyor sorusuna yanıt bulabilir, e-devlet askerlik yerleri sorgulama işlemi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yatağınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.13. Askılık14. Islak Mendil ve Selpak15. Yara bandı ve Kulak tıkacı16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.17. Bankamatik Kartı18. Mantar Kremi19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.