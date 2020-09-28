(Son dakika gelişmesi) 2020 kpss önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Önlisans ınavına, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek.2020-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.KPSS önlisans sınavına başvuru yapacak adayların önlisans programından mezun olmuş olmaları ya da sınavın geçerlilik süresinde mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde bu seviyede de koşulları yerine getirmeyen adayların sınav başvuruları ve sonuçları geçersiz sayılacaktır.KPSS önlisans oturumu, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadrolara atanmalarını sağlayacak puanları elde etmelerini sağlayan sınav türüdür. KPSS önlisans oturumu ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenmektedir. 2 saat 10 dakika süren sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından sorular sorulmaktadır.