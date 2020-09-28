(Son dakika gelişmesi) 2020 kpss önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS Önlisans başvurularının tamamlanmasının ardından adaylar tarafından KPSS Önlisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu sorulmaya başlandı. Bu sınava girecek olan adaylar KPSS Ön Lisans sınavı için sınav tarihi ne zaman bilgisini de öğrenmek istiyor. KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS Önlisans sınavı bilgisi içeren detayları haberimizde bulabilirsiniz...

28 Eylül 2020 08:14
(Son dakika gelişmesi) 2020 kpss önlisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Önlisans ınavına, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyor.
KPSS geç başvuruları 10-11 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapıldı. KPSS ÖnLisans sınavı başvuru tarihleri zamanı geçti.

KPSS ÖNLİSANS 2020 NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?




2020-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NEDİR?

KPSS önlisans sınavına başvuru yapacak adayların önlisans programından mezun olmuş olmaları ya da sınavın geçerlilik süresinde mezun olabilecek durumda olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde bu seviyede de koşulları yerine getirmeyen adayların sınav başvuruları ve sonuçları geçersiz sayılacaktır.



KPSS ÖNLİSANS SINAVI NEDİR?

KPSS önlisans oturumu, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan adayların kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kadrolara atanmalarını sağlayacak puanları elde etmelerini sağlayan sınav türüdür. KPSS önlisans oturumu ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenmektedir. 2 saat 10 dakika süren sınavda adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek alanlarından sorular sorulmaktadır.

Diğer Haberler

Trabzonspor'un yeni ikilisi: Afobe-Lewis Baker Trabzonspor

Trabzonspor'un yeni ikilisi: Afobe-Lewis Baker
Ehliyet sınavı 2020 hangi gün ne zaman saat kaçta? Gündem

Ehliyet sınavı 2020 hangi gün ne zaman saat kaçta?
Ehliyet sınavı ne zaman, Ehliyet sınavı tarihi 2020 Gündem

Ehliyet sınavı ne zaman, Ehliyet sınavı tarihi 2020
2020 Ekim 2020 Ekim Bekçi sınavı? Bekçi sınavı hangi gün ne zaman? Gündem

2020 Ekim 2020 Ekim Bekçi sınavı? Bekçi sınavı hangi gün ne zaman?
(Yeni son dakika gelişmesi) Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi sınavı başvuruları nasıl Gündem

(Yeni son dakika gelişmesi) Bekçi sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi sınavı başvuruları nasıl
Bekçi sınavı ne zaman? Bekçilik sınav başvuru tarihleri (2020 Eylül - Ekim) Gündem

Bekçi sınavı ne zaman? Bekçilik sınav başvuru tarihleri (2020 Eylül - Ekim)
Önlisans sınavı 2020 KPSS tarihi ne zaman yapılacak? Gündem

Önlisans sınavı 2020 KPSS tarihi ne zaman yapılacak?
(Son dakika gelişmesi) 2020 kpss önlisans sınavı ne zaman yapılacak? Gündem

(Son dakika gelişmesi) 2020 kpss önlisans sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS Önlisans sınav başvuru tarihi Gündem

KPSS Önlisans sınavı ne zaman? KPSS Önlisans sınav başvuru tarihi
Daha fazla göster
1

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
2

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
3

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'na Kovid-19 şoku
4

İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
5

'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'
6

'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
7

Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
8

Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
9

Sağlık Bakanı günün verilerini açıkladı!

10

Sağlık Bakanı Koca, doluluk oranlarını paylaştı
yukarı ok