SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE, FB Sivasspor

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

SÜPER LİG'DE HER MAÇA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA'DA

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrıl olan Rossi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Murat Paluli ile Leke James maç kadrosunda ye almıyor.

: Altay; Ferdi, Szalai, Serdar, Osayi; Arao, Emre, İrfan, Crespo; Batshuayi, Valencia

: Ali Şaşal; Ziya, Caner, Goutas, Erdoğan; Hakan, Keita, Sabi'A; N'Jie, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, oynanacak maçla Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe'de bir sakatlık daha yaşandı. Sarı-lacivertli takımın ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın adalesinde yırtık tespit edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; genç eldivenin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de ikinci kaleci olarak yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin görev bekleyecek. Sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can, henüz Fenerbahçe formasıyla resmi bir maçta forma şansı bulamadı.Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, göreve hazır. Rossi ile ilgili son kararı teknik heyet verecek. Jesus'un Uruguaylı kanat oyuncusunu rotasyonda değerlendirmesi bekleniyor. 24 yaşındaki Rossi, bu sezon ligde şans bulduğu 10 maçta 3 gol ve 2 asist ile beş gol katkısı sağladı.Fenerbahçe için sezonun şu ana kadarki bölümü tek kelimeyle harika geçti. Jorge Jesus'un da, "Daha iyisi olamazdı" sözleriyle dile getirdiği müthiş başlangıç, Fenerbahçe 'yi iki kulvarda da zirveye taşıdı. Kanarya, Avrupa Ligi B Grubu'nu lider bitirerek aynı Sivasspor gibi mart ayına kadar Avrupa macerasına ara verdi. Onlar da artık tamamen lige odaklanacak. Sarı Lacivertliler ile Yiğido arasındaki en büyük fark ise Jorge Jesus ve öğrencilerinin Süper Lig'e de damga vurmuş olması. Fenerbahçe, son 7 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak muhteşem bir seri yakaladı, zirveyi ele geçirmeyi başardı. Üstelik bunu, birçok takıma oranla 1 maç eksik oynamasına rağmen yaptı. Sarı-Lacivertliler, resmi maçlarda ise peş peşe 13 kez yenilgi yüzü görmedi. Formunun zirvesinde olan Kanarya'nın bugün en önemli avantajlarından biri de yine taraftarı olacak. 12. adam bu mücadeleye de büyük ilgi gösterdi, satışa çıkan 43 bin 822 biletin tamamı tükendi.Jorge Jesus, son antrenmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Bunun bilincinde olup, ayaklarımızın yere sağlam basması gerek. Sivasspor ligde istediği konumda olmasa da Avrupa'da kalitesini gösterdi. Bize karşı ekstra motive olacaklar. Sizden beklentim her zamanki gibi aynı, rakibe bakmadan, sahaya çıkıp kendi oyunumuzu oynayarak elinizden gelenin en iyisin ortaya koymanızı istiyorum" dedi.Enner Valencia, bu sezon ligde tam anlamıyla tozu dumana kattı. Tecrübeli oyuncu, henüz 13. haftada 11 gole ulaştı. Üstelik bunu, 10 karşılaşmada forma giyip sahada sadece 675 dakika kalarak başardı. Valencia'nın krallık yarışındaki en yakın takipçisi Haji Wright. ABD'li yıldız, fileleri 8 kez sarsarken, bu sayıya 11 maçta 1050 dakika süre alarak ulaştı. Jesus, geçen haftaki İstanbulspor mücadelesinde öğrencisini yedek bırakmıştı. Valencia, 66. dakikada oyuna girmesine rağmen 5-0 kazanılan maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlamayı başardı. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun bugün Sivasspor maçında 11'e dönmesi bekleniyor. Kariyerindeki tek gol krallığına 2013- 14 sezonunda Meksika Ligi'nde Pachuca formasıyla ulaşan Enner Valencia, Fenerbahçe'de de bu başarıyı tekrarlamanın peşinde. Sivasspor'u gözüne kestiren Ekvadorlu futbolcu, bu akşam da ağları sarsarak gol krallığı yarışında zirvedeki konumunu pekiştirmek ve aynı zamanda takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamak istiyor.Galatasaray-Beşiktaş derbisini stattan takip eden ve notlar tutan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus önceki gün yapılan antrenman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularını rehavet konusunda uyaran Portekizli teknik adam, "Sivasspor ligin en dirençli ve fizik kapasitesi üst düzeyde olan takımlardan biri. Eğer biz hata yaparsak rakiplerimizin ensemizde olduğunu bilin. Herkes bizi şampiyon ilan ediyor ama rakiplerimiz öyle düşünmüyor. Bizim çelme yememizi bekliyor. O yüzden işi sıkı tutup her maçı final maçı gibi oynamalıyız. Biz ne kadar çok kazanırsak rakiplerimizin de direnci o kadar düşer. En önemli maç bir sonraki maçımızdır. Şimdi sadece Sivas maçına odaklanalım ve taraftarımızla birlikte bu maçı kazanmanın yollarını arayalım. Maçın her anında sizden tam bir konsantrasyon ve oyun disiplinine sadakat istiyorum" ifadelerini kullandı. Portekizli teknik adamın Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle takımını Sivasspor maçında sahaya 3-5-2 yerine son Dinamo Kiev maçında olduğu gibi 4-4-2 sistemi ile sahaya süreceği de gelen haberler arasında.