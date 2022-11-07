SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor maçı CANLI İZLE, FB Sivasspor

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Fenerbahçe - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrıl olan Rossi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Murat Paluli ile Leke James maç kadrosunda ye almıyor.

: Altay; Ferdi, Szalai, Serdar, Osayi; Arao, Emre, İrfan, Crespo; Batshuayi, Valencia

: Ali Şaşal; Ziya, Caner, Goutas, Erdoğan; Hakan, Keita, Sabi'A; N'Jie, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, oynanacak maçla Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 32 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 67 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşma da 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 16 müsabakanın 11'ini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.