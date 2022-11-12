SON DAKİKA: Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI İZLE, FB Giresunspor

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12 Kasım 2022 17:00
SON DAKİKA: Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI İZLE, FB Giresunspor
beIN Sports Fenerbahçe Giresunspor maçı yayını! Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Giresunspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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FENERBAHÇE GİRESUNSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Geçen sezon iki maçı da kazandılar

Geçen sezon Fenerbahçe, Giresunspor'u hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmişti. 23 Eylül 2021'de oynanan maçı 2-1 kazanan sarı lacivertliler, 2 Şubat 2022'de de rakibini aynı skorla deplasmanda yenerek üç puanı almıştı.

2 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ile Ferdi Kadıoğlu, Giresunspor karşısında kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe Giresunspor maçı hakemleri

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR'da ise Koray Gençerler yer alacak. Fenerbahçe - Giresunspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Giresunspor maçı öncesi son durum

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 5 maçlık galibiyet serisine de ulaştı. Sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek hem zirvedeki puan farkını korumayı hem de Dünya Kupası arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor. Ligde bir maçı eksik Fenerbahçe, geride kalan 12 müsabakada topladığı 29 puanla lider durumda bulunuyor.

11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Alioski, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, Valencia, Pedro

Bitexen Giresunspor: Onur, Görkem, Arias, Alexis, Alper, Campuzano, Mejia, Sergio, Kuwas, Borja, Bajic



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Eksikler

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Lincoln Henrique, Gustavo Henrique, Mert Hakan, Luan Peres, Michy Batshuayi'nin forma giymesi beklenmiyor.Giresunspor'da Hayrullah ve Savicevic Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.

Mağlubiyeti yok

Fenerbahçe, Giresunspor'u konuk ettiği son 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Sarı lacivertliler, bu galibiyetlerde ise rakip kaleye 12 gol gönderirken kalesinde ise 3 gol gördü.

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