Son dakika... Enes Kanter'e şok! Hesap verecek...

FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen firari basketbolcu Enes Kanter hakkında sosyal medyadan yağdırdığı hakaretler hakkında iddianame düzenlendi.

20 Aralık 2017 16:10
Son dakika... Enes Kanter'e şok! Hesap verecek...
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini eden basketbolcu Enes Kanter hakkında farklı tarihte birden fazla kez Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi.
Sabah'ın haberine göre; İstanbul Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Enes Kanter'in sosyal paylaşım sitesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlarına yer verildi. İddianamede, Kanter'in yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanını tahkir ve tezyif ettiği kaydedildi.

HAKARET DAVASI

İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Yargıtay İçtihatlarına göre sözlerin hakaret suçunu oluşturduğu belirtilirken, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2017 günü soruşturma izni vermesi üzerine Kanter'in işlediği hakaret suçunun cezalandırılması gerektiği ifade edildi. İddianamede Kanter'in "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza altıda biri oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Milliyet

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