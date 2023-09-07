Haber Tarihi: 07 Eylül 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 16:08

Son dakika: EK MTV iptal edildi mi? 2023 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?

Son dakika: EK MTV iptal edildi mi? 2023 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV'nin iptal edildiğine dair söylemlerin ardından vatandaşlar arama motoru üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki ek MTV son ödeme tarihi ne zaman? Ek MTV iptal edildi mi?

Son dakika: EK MTV iptal edildi mi? 2023 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal etti mi?
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Her yıl Ocak ve Temmuz aylatı içerisinde iki taksit halinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımın ardından bütçe harcamalarının artması nedeniyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. Son günlerde sosyal medya üzerinden sıkça dile getirilen ek MTV iptal mi oldu soruları üzerine araştırmalar hız kazandı. Peki Ek MTV 3. taksit ödemesi son gün ne zaman? 
ANAYASA MAHKEMESİ EK MTV'Yİ İPTAL ETTİ Mİ?
Verginin Anayasa Mahkemesince iptal edildiği yönünde yanlış ve yanıltıcı haberler yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Ek MTV'yle ilgili olarak Anayasa Mahkemesine açılan davada henüz herhangi bir karar verilmemiştir. Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız." ifadesine yer verildi.

Söz konusu verginin 31 Ağustos olan birinci taksitinin ödeme süresinin, ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla uzatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu sürenin bugün gün sonunda dolacağı aktarıldı.

4 Eylül itibariyle böyle bir karar alınmadı

Ek MTV ödemesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın 24 Temmuz 2023'te Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuştu.

Bu başvuru sonrası, Anayasa Mahkemesi'nin iptal davası isteğini 26 Temmuz 2023'te Genel Kurul'da görüştüğü görülüyor. Görüşmede, esasın incelendikten sonra, yürürlüğü durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanacağı sonucuna varılmış.

26 Temmuz 2023'ten sonra Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde de herhangi bir konunun yer almadığı görülebiliyor.

Yani 4 Eylül 2023 tarihi itibariyle henüz bu konuda alınmış resmi bir karar yok. Anayasa Mahkemesi'nin bilgi bankası sisteminde ek MTV ödemesinin iptal edildiğine ilişkin bir karara rastlanmıyor.


Yüksek Mahkeme'nin esas incelemesini ne zaman yapacağıyla ilgili bir bilgiye ise açık kaynaklardan ulaşılamıyor. Teyit, konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne ulaştı ve yetkililer kararların resmi sitede yayınlandığını ve burada böyle bir karar yer almadığını belirtti.

İddiayı sosyal medyada paylaşan birçok hesap ise, haberlerinin doğru olmadığıyla ilgili açıklama yaparak paylaşımlarını sildi.

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