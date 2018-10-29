Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının ismini açıkladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet'in şanına yakışan bu eser, ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Esasen bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar, mühendisler ve gece gündüz demeden 7-24 çalışan işçiler, emekçilerimizdir. Onlar için büyük bir alkış istiyorum" dedi. Yıldırım, "Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, 'inat da murattır' diyerek hamdolsun bugünlere ulaştık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti. Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına sembolik biniş kartı verdi.İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara "İstanbul Havalimanı" yazıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.