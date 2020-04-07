Son dakika corona virüsü belirtilerinde flaş gelişme! Yeni tip corona virüsü belirtileri verileri ortaya çıktı

Dünya üzerinde Covid-19 salgınının izleri bilim insanları tarafından takip edilirken corona virüsü belirtileri üzerinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre, enfeksiyon belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içerir. Ancak son olarak İngiliz bilim insanlarının 400.000 kişi üzerinde yaptığı araştırmada kişilerin yüzde 53 gibi bir rakamında yorgunluk ve halsizlik, yüzde 18'inde ise koku ve tat alma duyusunda kayıp yaşandığı saptandı. Buna göre keşfedilen yeni belirtiler keşfedilse de Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bunları listeye eklemedi. Bunun nedeni olarak ise yeterli kanıt göstermediği düşünülüyor. Corona virüsü belirtileri üzerindeki araştırmalar sürerken vatandaşlar gün içerisinde "Corona virüsü belirtileri nelerdir, kendini nasıl gösterir? Gibi sorularına yanıt arıyor. İşte gelen son dakika corona virüsü belirtileri üzerinde yapılan araştırmaya dair veriler ve haberin detayları…Dünya Sağlık Örgütüne göre, corona enfeksiyonunun belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyordu. Bu salgın daha ağır vakalarda ise zatürre, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri - enfeksiyon ve semptomların başlangıcı arasındaki süre - bir ila 14 gün arasında değişiyor. Enfekte kişilerin çoğu beş ila altı gün içinde semptom gösterdiği biliniyor. Ancak İngiliz uzmanlar corona virüsü belirtileri ile ilgili yaptıkları araştırmada yeni bulgulara rastladığını iddia etti.Dünya Sağlık Örgütüne göre, corona enfeksiyonunun belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı ve nefes alma zorluklarını içeriyordu. Bu salgın daha ağır vakalarda ise zatürre, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölüme yol açabiliyor.Kuluçka döneminin mevcut tahminleri - enfeksiyon ve semptomların başlangıcı arasındaki süre - bir ila 14 gün arasında değişiyor. Enfekte kişilerin çoğu beş ila altı gün içinde semptom gösterdiği biliniyor.Bununla birlikte, enfekte hastalar da asemptomatik olabilir, yani virüs vücutlarında var olmasına rağmen herhangi bir belirti göstermezler. İngiltere araştırmacılarına göre, koku veya tat kaybı koronavirüsünüzün bir işareti olabilir.BBC News'in haberine göre King's College London'daki bir ekip, bir uygulamaya Covid-19 belirtileri ile ilgili 400.000'den fazla kişinin yanıtları üzerinde araştırma yaptı.Bilindiği üzere koku ve tat kaybı, soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının belirtileri arasında bulunmaktadır.Ve yine uzmanlar, ateş ve öksürüğün virüsün öne çıkan en önemli belirtileri olmaya devam ettiğini söylüyor.Siz veya birlikte yaşadığınız birinin sürekli bir öksürüğü veya yüksek ateşi varsa, koronavirüsün başkalarına yayılma riskini durdurmak için evde kalmak tavsiye edilir.King's College araştırmacıları, uzmanların hastalığı daha iyi anlamasına ve savaşmasına yardımcı olmak için olası corona virüs belirtileri hakkında bilgi toplamak istediler.Buna göre;Uzmanlar henüz yeterli kanıt olmadığını bildiriyor. Bu nedenle Halk Sağlığı İngiltere ve Dünya Sağlık Örgütü bu semptomları corona virüsü belirtilerinin bulunduğu listeye eklemedi.Kulak, Burun ve Boğaz doktorlarını temsil eden ENT UK, bazı koronavirüs hastalarının bunları semptom olarak bildirebilmesinin şaşırtıcı olmadığını, ancak Covid-19'a özgü olmadığını düşünüyor. Bazı araştırmacılar ise koku ve tat kaybının, kendi başlarına değil, öksürük ve ateş gibi diğer önemli şeylerin yanı sıra, ekstra semptomlar olabileceğini söylüyorlarBaş araştırmacı Prof Tim Spector yaptığı açıklamada;"Diğer semptomlarla birleştiğinde, koku ve tat kaybı olan kişilerin verilerimize göre Covid-19 olasılığı üç kat daha fazla gibi görünüyor ve bu nedenle kendi kendilerini izole etmeleri büyük önem taşıyor "İfadelerini kullanıyor.