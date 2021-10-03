(SON DAKİKA CANLI) Yargı yeni bölüm izle 3 Ekim 2021 Pazar

Yargı izle 3. bölüm yeni dizi olarak ekranlara merhaba diyor. Kanal D'nin yeni dizisi olan Yargı konusu, Yargı izle 3. bölüm 3 Ekim Pazar günü ekranlara geliyor.

03 Ekim 2021 14:05
(SON DAKİKA CANLI) Yargı yeni bölüm izle 3 Ekim 2021 Pazar
Yargı3 Ekim Pazar akşamı 3. bölümü ile ekrana geliyor. Kanal D'nin yüksek rating beklediği dizileriden olan Yargı dizisinde birbirinden ünlü oyuncular ve ilginç senaryo seyirciyle bir araya gelecek. Yargı dizisi 3 Ekim Pazar Cumartesi günü saat 20:00'de 3. bölüm izle ekranlara gelecek.
Aile içi güven kavramını masaya yatıracak olan 'Yargı'nın senaryosu Sema Ergenekon imzası taşırken projenin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin oturuyor.

YARGI 3. BÖLÜM YENİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



YARGI 3. BÖLÜM ÖZET  Çınar hakim karşısına çıkarken Ceylin hala çok kötüdür. Kardeşine bunu yapanların bulunması için canla başla mücadele etmektedir. Ilgaz ise Ceylin'in acısını anladığını ve birlik içinde olmaları gerektiğini söyler. Ceylin ilk başta karşı olsa da Ilgaz onu ikna edecektir.

YARGI 3. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA KESİNTİSİZ YOUTUBE

Ilgaz, Çınar'ı savunması için Ceylin'i seçmiştir. Ancak öldürülen kişinin kimliği öğrenilince Ceylin hayatının şokunu yaşar. Şimdi Ceylin bir zor bir karar vermek zorundadır.

YARGI OYUNCULARI

"Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'in haricinde Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Avukat Ceylin ve Savcı Ilgaz... Adaleti sağlamak için verdikleri savaşta aynı tutkuda; ancak bu yolda mücadele ederken yöntemleri zıt kutuplarda olan iki hukuk insanı. Ilgaz ne kadar kurallara bağlı, dürüst ve katıysa; Ceylin en az o kadar sınır tanımaz, kuralsız ve isyankar.. Bu yüzden yolları her kesiştiğinde çatışmış, birbirlerini sınamış ve karşı taraflarda kalmışlardır.. Ta ki hayat onların yolunu yeniden kesiştirene kadar.

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